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Євросоюз оновив Шенгенський прикордонний кодекс: що зміниться

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз оновив Шенгенський прикордонний кодекс: що зміниться
Рада Євросоюзу ухвалила оновлення Шенгенського кодексу кордонів
фото із відкритих джерел

Новий регламент надає державам-членам можливість обмежувати в'їзд громадян країн, що не входять до ЄС, у випадку надзвичайної ситуації

Рада Європейського Союзу оновила Шенгенський прикордонний кодекс. Змінений регламент надає державам-членам можливість обмежувати в'їзд громадян країн, що не входять до ЄС, у разі надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я та передавати громадян країн, які не входять до ЄС, які незаконно перебувають у Шенгенській зоні, до прикордонної зони держави-члена, з якої вони прибули безпосередньо.

Зокрема Рада ЄС заявила, що у разі серйозної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я нові правила дозволять державам-членам, відповідно до рішення Ради, запровадити узгоджені тимчасові обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах ЄС. На додаток до обмежень на поїздки, вони можуть вимагати проведення тестування, карантину, добровільного карантину та інших заходів, пов'язаних зі здоров'ям, для громадян, які не є членами ЄС, які в'їжджають до Євросоюзу.

Змінений регламент запроваджує так звану процедуру переводу, яка допомагає керувати вторинним переміщенням мігрантів між державами-членами. Процедура дозволяє державам-членам передавати громадян країн, які не входять до ЄС, які незаконно перебувають на їх території, державі-члену, з якої вони прибули безпосередньо.

Регламент також передбачає вирішення ситуацій, пов'язаних з використанням міграції як інструмент. У таких випадках кодекс дозволяє державам-членам обмежити кількість пунктів перетину кордону, скоротити години їхньої роботи або запровадити посилені заходи прикордонного нагляду.

Відповідно до переглянутого прикордонного кодексу, відновлення внутрішнього прикордонного контролю та продовження терміну його дії можливі у разі виникнення серйозної загрози державній політиці чи внутрішній безпеці. Заходи держав-членів з прикордонного контролю в рамках Союзу можуть залишатися чинними максимум протягом двох років. У серйозних та виняткових ситуаціях внутрішній прикордонний контроль може бути подовжений двічі ще на шість місяців.

Держави-члени повинні оцінити необхідність і пропорційність цього рішення, а також те, чи цілі можуть бути досягнуті іншими засобами. Уточнення правил дозволить гарантувати, що вони, як і раніше, будуть використовуватися лише як крайній захід.

«Реформа прикордонного кодексу відіграє важливу роль у підвищенні стійкості Шенгенської зони до криз на зовнішніх кордонах ЄС. Це також гарантує, що люди, які живуть і подорожують до ЄС, зможуть повною мірою скористатися перевагами без кордонів», – йдеться в повідомленні. Постанова набирає чинності на двадцятий день після її опублікування.

Раніше Румунія та Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони. Країни ЄС скасують прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах двох країн із березня 2024 року. 

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Теги: реформа правила обмеження

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