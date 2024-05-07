Вірменія може заблокувати російські телеканали: Пашинян назвав умову

Єреван хоче, щоб російські телеканали з повагою ставилися до громадян Вірменії

Якщо прохання Вірменії буде проігноровано – трансляція російських телеканалів припиниться

У Вірменії може бути зупинено мовлення російських телеканалів. Зокрема, це станеться, якщо вони не виконуватимуть офіційні вимоги Єревана. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Aysor.am.

За словами прем’єра, Єреван очікує, що трансляції російських телеканалів будуть з повагою ставитися до громадян Вірменії та державного порядку в країні.

«З огляду на дружні відносини між нашими країнами, ми готові один раз попросити, два, три, чотири, п'ять, шість, сім разів, потім один раз зажадати, два рази зажадати, три, чотири, п'ять, шість, сім разів», – наголосив він.

Пашинян додав, що вимогу Вірменії буде проігноровано навіть після сьомого разу, то у керівництва країни не буде іншого виходу, як припинити трансляцію російських телеканалів у Вірменії.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні.

До слова, прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашиняна може отримати звинувачення у державній зраді за те, що він домовився про делімітацію кордону з Азербайджаном.