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Ще дві країни ввійдуть до Шенгенської зони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще дві країни ввійдуть до Шенгенської зони
Прикордонний контроль для Болгарії та Румунії збережеться тільки на сухопутних кордонах
фото: TVP

Із березня 2024 року болгари та румуни зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю

Румунія та Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони. Країни ЄС скасують прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах двох країн із березня 2024 року. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.  

«Сьогоднішній день знаменує собою історичний момент для Болгарії та Румунії. І день великої гордості громадян Румунії та Болгарії. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це важливий крок уперед для обох країн та для Шенгенської зони загалом», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як зазначаєтся, обговорення щодо можливого скасування перевірок осіб на сухопутних кордонах триватимуть у 2024 році. Очікується, що рішення ЄС буде ухвалено у «розумні терміни».

«Я переконаний, що 2024 року ми завершимо переговори і щодо сухопутних кордонів», – підкреслив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Як пише пресслужба, приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони «підтримає розвиток мобільності, торгівлі та туризму, а також подальше зміцнення внутрішнього ринку».

Шенгенська зона – це європейській простір, у якому скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Наразі до неї належать 27 держав ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Зазначимо, що минулого року Австрія виступила проти розширення безвізової Шенгенської зони на Румунію і Болгарію. Відень пояснював свою позицію тим, що рівень нелегальної імміграції все ще занадто високий і обидві країни повинні зробити більше для її запобігання перед вступом до Шенгенської зони.

Однак після того, як вони домовилися про посилення заходів безпеки на кордонах і заручилися підтримкою інших країн ЄС, Австрія частково поступилася і погодилася на поетапний вступ.

Крім того, вступ Болгарії до Шенгену ветувала Угорщина. Будапешт вимагав від Софії скасувати податок на транзит російського газу. 

Теги: Європейський союз Румунія Болгарія Шенгенская зона

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