Зеленський на саміті з розширення ЄС звернувся до Угорщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський на саміті з розширення ЄС звернувся до Угорщини
Зеленський: Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні
фото: скриншот з відео

Президент: Блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хотіла б, аби прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримував Росію, адже блокування євроінтеграційного шляху країни фактично означає підтримку російського диктатора Володимира Путіна. Про це глава України зауважив на саміті з розширення ЄС, передає «Главком».

«Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Ми все одно не хотіли б, щоб Віктор (Орбан, – «Главком») підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Віктора Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре».

Однак, як наголосив президент, угорці підтримують українців.

Нагадаємо, звіт Єврокомісії підтверджує, що Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі. Країна готова відкрити кластери один, два та шість. 

Як повідомлялося, саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина.

