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Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками
Фото: ДПСУ

Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників

У Європейській комісії висловили підтримку збереженню Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям уникати отримання спеціальних дозволів на міжнародні перевезення. Про це на пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

«Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, адже саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним», – зазначила єврокомісарка за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури і транспорту.

Велян відзначила готовність Брюсселя твердо захищати Угоду про лібералізацію вантажних перевезень і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

«Ця угода погоджена Єврорадою, має чіткі рамки, обмежену лібералізацію, і якщо щось відбувається поза межами цієї угоди, то першочергова відповідальність за її вирішення лежить на національному органі влади», – зазначила єврокомісарка.

Також Адіна Велян заявила, що Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників.

Як повідомлялося, Україна виконала заходи щодо розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися з Європейською комісією та Варшавою.

Нагадаємо, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні. 

Теги: Польща Єврокомісія Україна влада перевезення

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