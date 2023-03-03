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Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії
Нобелівському лауреату Алесю Біляцькому дали 10 років колонії
фото з відкритих джерел

Нобелівський лауреат Алесь Біляцький назвав цей вирок політичним переслідуванням 

Суд Ленінського району Мінська 3 березня ухвалив вирок лауреату Нобелівської премії миру, лідеру організації «Вясна» (її матеріали визнано в Білорусі екстремістськими) Алесю Біляцькому. Біляцького засуджено білоруським судом до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна». 

Разом із ним на лаві підсудних перебували його колеги Валентин Стефанович та Володимир Лабкович. Заочно винесли вирок членові ради «Вясни» Дмитру Соловйову, який виїхав з Білорусі. Валентина Стефановича засуджено на 9 років, Володимира Лабковича – на 7 років. Дмитра Соловйова, який у залі суду не був присутній, заочно засуджено на 8 років.

Алеся Біляцького було затримано у 2021 році і відтоді його утримували під вартою.

Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії фото 1

Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, «діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру «Вясна» та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації».

Згідно з матеріалами справи, засуджені «у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ «Вясна», незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року».

Біляцький, Стефанович і Лабкович своєї провини не визнали.

Повідомляється, що на суді жодне клопотання (про процес білоруською мовою, про зняття кайданок, надання часу для ознайомлення зі справою тощо) суддя не задовольнила. 

Біляцький назвав справу проти правозахисників політичним переслідуванням.

Напередодні ухвалення вироку міжнародні правозахисні організації написали заяву і повторили свої заклики звільнити правозахисників і зняти з них усі звинувачення. Увечері 2 березня в польських містах Варшава і Гданськ пройшли акції солідарності з вяснівцями.

Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії фото 2

Нагадаємо, що засуджений білоруський правозахисник Алесь Біляцький став лауреатом Нобелівської премії миру в жовтні 2022 року.

Теги: Білорусь правозахисники суддя засуджені фінансування вирок

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