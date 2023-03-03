Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії

Нобелівський лауреат Алесь Біляцький назвав цей вирок політичним переслідуванням

Суд Ленінського району Мінська 3 березня ухвалив вирок лауреату Нобелівської премії миру, лідеру організації «Вясна» (її матеріали визнано в Білорусі екстремістськими) Алесю Біляцькому. Біляцького засуджено білоруським судом до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

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Разом із ним на лаві підсудних перебували його колеги Валентин Стефанович та Володимир Лабкович. Заочно винесли вирок членові ради «Вясни» Дмитру Соловйову, який виїхав з Білорусі. Валентина Стефановича засуджено на 9 років, Володимира Лабковича – на 7 років. Дмитра Соловйова, який у залі суду не був присутній, заочно засуджено на 8 років.

Алеся Біляцького було затримано у 2021 році і відтоді його утримували під вартою.

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Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, «діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року, з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру «Вясна» та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації».

Згідно з матеріалами справи, засуджені «у зазначеному складі та з іншими особами готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ «Вясна», незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року по 14 липня 2021 року».

Біляцький, Стефанович і Лабкович своєї провини не визнали.

Повідомляється, що на суді жодне клопотання (про процес білоруською мовою, про зняття кайданок, надання часу для ознайомлення зі справою тощо) суддя не задовольнила.

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Біляцький назвав справу проти правозахисників політичним переслідуванням.

Напередодні ухвалення вироку міжнародні правозахисні організації написали заяву і повторили свої заклики звільнити правозахисників і зняти з них усі звинувачення. Увечері 2 березня в польських містах Варшава і Гданськ пройшли акції солідарності з вяснівцями.

Нагадаємо, що засуджений білоруський правозахисник Алесь Біляцький став лауреатом Нобелівської премії миру в жовтні 2022 року.