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Юлія Тимошенко засвітилася у Парижі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Юлія Тимошенко засвітилася у Парижі
Тимошенко провела паралелі між боротьбою Ірану за свободу та боротьбою України з тиранією
фото: x.com/APA_ICE

У Франції пройшло обговорення майбутніх дій для вільного і демократичного Ірану

Лідерка партії «Батьківщина», колишня премʼєрка України Юлія Тимошенко відвідала Париж: вона виступила на міжнародній конференції Національної ради іранського спротиву. Про це стало відомо із офіційного сайту Ради спротиву та сайту партії «Батьківщина».

Так, 11 січня у Парижі відбулася конференція щодо іранського майбутнього, де лідери різних держав «підкреслили нагальну необхідність зміни глобальної політики щодо іранського режиму». На зустрічі були такі політики, як Ліз Трасс, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Кіт Келлог, колишній радник з національної безпеки віце-президента США, а нині, спецпредставник Трампа щодо України.

Юлія Тимошенко засвітилася у Парижі фото 1
фото: x.com/Maryam_Rajavi

Юлія Тимошенко провела паралелі між боротьбою Ірану за свободу та боротьбою України з тиранією. «Іранський режим є однією з найсерйозніших загроз глобальній стабільності», – заявила вона. Тимошенко оцінила мужність іранських жінок, які очолюють протести, назвавши їх «серцем руху за зміни».

Колишня премʼєрка закликала міжнародну спільноту вжити рішучих дій: «Іранський народ просить не військового втручання, а моральної та політичної підтримки».

Під час конференції, яку проводить демократична опозиційна коаліція Національна рада опору Ірану (NCRI) у Парижі, обговорювалися план NCRI з 10 пунктів для вільного і демократичного Ірану, захист прав людини в Ірані, а також військова інтервенція іранського режиму проти України, яка засуджується радою опору.

Нагадаємо, минулого року іранський режим стратив 901 людину, зокрема 31 жінку. Про це повідомило у вівторок, 7 січня, Управління ООН з прав людини.

Зазначається, що більшість людей страчували за злочини, пов'язані з наркотиками, але серед жертв також були дисиденти і люди, пов'язані з масовими протестами у 2022 році.

До слова, іранські військові практично подвоїли кількість щорічних навчань у 2025 році перед приходом до влади в США президента Дональда Трампа, який заприсягся не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Про це повідомляєFinancial Times з посиланням на представника Корпусу вартових ісламської революції (КІР) генерала Алі Мохаммада Наїні.

Також Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це може статися напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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Теги: коаліція Юлія Тимошенко Батьківщина міністр Париж партії радник Ліз Трасс Кіт Келлог

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