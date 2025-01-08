Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок
Одна з жінок, яку стратили, вбила свого чоловіка, щоб не дати йому зґвалтувати її доньку
фото з відкритих джерел

Більшість страчених жінок стали жертвами домашнього насильства, дитячих шлюбів або примусових шлюбів

Минулого року іранський режим стратив 901 людину, зокрема 31 жінку. Про це повідомило у вівторок, 7 січня, Управління ООН з прав людини.

Зазначається, що більшість людей страчували за злочини, пов'язані з наркотиками, але серед жертв також були дисиденти і люди, пов'язані з масовими протестами у 2022 році.

«Глибоке занепокоєння викликає те, що ми знову бачимо збільшення кількості людей, засуджених до смертної кари в Ірані», – сказав верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

ООН додало, що у 2023 році стратили 853 особи, показник минулого року найвищий з 2015, коли було страчено 972 особи.

Речниця Управління ООН з прав людини Ліз Тросселл зазначила Reuters, що щонайменше 31 жінка була страчена минулого року, що є найвищим показником за останні щонайменше 15 років.

«Більшість справ пов'язані зі звинуваченнями у вбивстві. Значна кількість жінок стали жертвами домашнього насильства, дитячих шлюбів або примусових шлюбів», – додала вона.

Одна з жінок, страчених за вбивство, за словами Тросселл, вбила свого чоловіка, щоб не дати йому зґвалтувати її доньку.

Як зазначається, глава ООН з прав людини закликав владу Ірану припинити всі подальші страти та накласти мораторій на застосування смертної кари з метою її остаточного скасування. Близько 170 держав або скасували смертну кару, або ввели мораторій на її застосування.

Нагадаємо, в Ірані повісили 29-річну Саміру Сабзіан, більш відому як «наречена-дитина», яка була засуджена до страти за вбивство свого чоловіка і провела у в'язниці десять років. Вона стала вісімнадцятою жінкою, страченою іранською владою лише цього року. Страта відбулася в передмісті Тегерана Карадже, у в'язниці «Гезель Хесар», однієї з найбільших у країні.

Раніше ми писалали, що в Нігерії 29 дітям може загрожувати смертна кара за участь у протестах проти рекордної економічної кризи. Усі ці неповнолітні у віці від 14 до 17 років. Загалом 76 протестувальників, включаючи підлітків, були звинувачені за 10 статтями тяжких злочинів, серед яких «державна зрада, знищення майна та бунт».

Читайте також:

Теги: Іран ООН вбивство смертна кара жінка державна зрада зрада дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родина Доннеллі з Північної Ірландії офіційно стала найстарішою сім'єю у світі
В одній із країн ЄС різко зросла чисельність довгожителів: подробиці
8 грудня, 2024, 20:12
Триває операція з пошуку та затримання терористів
Поблизу Єрусалиму стався теракт: загинула дитина
12 грудня, 2024, 06:45
Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тис. іракських поліцейських
Папа Римський заявив, що на нього планувався подвійний теракт
17 грудня, 2024, 15:50
Пасажирка франківського автобуса сказала: «Путін на мене нє нападав»
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
18 грудня, 2024, 15:29
14-річна дочка отримала шість колотих ударів, після чого померла
Окупант, який повернувся з України, зарізав свою доньку та поранив сина і дружину
20 грудня, 2024, 15:14
Кирило Тимошенко назвав польську мову дратівливою
Скандальному українському співаку на 10 років заборонили в’їзд до Євросоюзу
21 грудня, 2024, 16:59
Лише за цей рік, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель
Скільки цивільних в Україні вбили окупанти: шокуючі цифри
21 грудня, 2024, 04:20
СБУ затримала ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
27 грудня, 2024, 13:20
Імовірно, Інах – остання жива людина, яка народилася в 1908 році, і одна з трьох, що народилися в 1900-х роках
116-річну черницю з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі
5 сiчня, 15:32

Соціум

Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок
В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок
У столиці Сирії приземлився перший міжнародний рейс після падіння режиму Асада
У столиці Сирії приземлився перший міжнародний рейс після падіння режиму Асада
Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок
Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок
Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
Ще одна авіакомпанія заявила про скорочення кількості рейсів до Росії
Ще одна авіакомпанія заявила про скорочення кількості рейсів до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
37K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
22K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
12K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
12K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
6 сiчня, 05:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua