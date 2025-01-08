В Ірані торік стратили понад 900 осіб, серед них десятки жінок

Одна з жінок, яку стратили, вбила свого чоловіка, щоб не дати йому зґвалтувати її доньку

Більшість страчених жінок стали жертвами домашнього насильства, дитячих шлюбів або примусових шлюбів

Минулого року іранський режим стратив 901 людину, зокрема 31 жінку. Про це повідомило у вівторок, 7 січня, Управління ООН з прав людини.

Зазначається, що більшість людей страчували за злочини, пов'язані з наркотиками, але серед жертв також були дисиденти і люди, пов'язані з масовими протестами у 2022 році.

«Глибоке занепокоєння викликає те, що ми знову бачимо збільшення кількості людей, засуджених до смертної кари в Ірані», – сказав верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

ООН додало, що у 2023 році стратили 853 особи, показник минулого року найвищий з 2015, коли було страчено 972 особи.

Речниця Управління ООН з прав людини Ліз Тросселл зазначила Reuters, що щонайменше 31 жінка була страчена минулого року, що є найвищим показником за останні щонайменше 15 років.

«Більшість справ пов'язані зі звинуваченнями у вбивстві. Значна кількість жінок стали жертвами домашнього насильства, дитячих шлюбів або примусових шлюбів», – додала вона.

Одна з жінок, страчених за вбивство, за словами Тросселл, вбила свого чоловіка, щоб не дати йому зґвалтувати її доньку.

Як зазначається, глава ООН з прав людини закликав владу Ірану припинити всі подальші страти та накласти мораторій на застосування смертної кари з метою її остаточного скасування. Близько 170 держав або скасували смертну кару, або ввели мораторій на її застосування.

Нагадаємо, в Ірані повісили 29-річну Саміру Сабзіан, більш відому як «наречена-дитина», яка була засуджена до страти за вбивство свого чоловіка і провела у в'язниці десять років. Вона стала вісімнадцятою жінкою, страченою іранською владою лише цього року. Страта відбулася в передмісті Тегерана Карадже, у в'язниці «Гезель Хесар», однієї з найбільших у країні.

Раніше ми писалали, що в Нігерії 29 дітям може загрожувати смертна кара за участь у протестах проти рекордної економічної кризи. Усі ці неповнолітні у віці від 14 до 17 років. Загалом 76 протестувальників, включаючи підлітків, були звинувачені за 10 статтями тяжких злочинів, серед яких «державна зрада, знищення майна та бунт».