На Кубані підірвався КамАЗ з окупантами (відео)

У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад ворожого підрозділу

Втрат зазнала ворожа ракетна бригада, безпосередньо причетна до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення

26 грудня 2025 року у місті Корєновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує «Главком».

Вибух стався вранці близько 07:40. У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат.

У ГУР додали, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.

🔥На Кубані горів КАМАЗ та військовослужбовці 47-ї ракетної бригади РФ, – ГУР



Вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті Корєновск Краснодарського краю РФ пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ. У… pic.twitter.com/wdlfGwVgyX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

Нагадаємо, боєць батальйону «Морок» 225-го окремого штурмового полку самотужки «поклав» трьох росіян у ближньому бою на напрямку Гуляйполя.

До слова, оператори 1 Окремого центру Сили безпілотних систем уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника на окупованій Луганщині.