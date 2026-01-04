На Кубані підірвався КамАЗ з окупантами (відео)
Втрат зазнала ворожа ракетна бригада, безпосередньо причетна до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення
26 грудня 2025 року у місті Корєновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує «Главком».
Вибух стався вранці близько 07:40. У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат.
У ГУР додали, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.
Нагадаємо, боєць батальйону «Морок» 225-го окремого штурмового полку самотужки «поклав» трьох росіян у ближньому бою на напрямку Гуляйполя.
До слова, оператори 1 Окремого центру Сили безпілотних систем уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника на окупованій Луганщині.
