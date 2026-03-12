Головна Світ Політика
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів. Новий лідер Ірану пригрозив США. Зокрема, 16 українців повернулися додому з Близького Сходу. «Главком» склав добірку головних подій 12 березня.

Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів

Зеленський і Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів
Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. «Сьогодні наша зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном передусім про збільшення енергетичної та економічної сили обох наших народів, щоб ми могли разом робити більше і для національної безпеки наших держав», – наголосив президент.

Теракт у США

У місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли.

Евакуація українців з Близького Сходу

Черговий етап евакуації громадян із небезпечних районів Близького Сходу провело Міністерство закордонних справ України спільно з міжнародними партнерами. Група з 16 українців уже прибула до Варшави, де їм надають необхідну допомогу. 

Обшуки СБУ у Львівській міськраді

Управління Служби безпеки проводили слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Обшуки були пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Новий лідер Ірану зробив першу публічну заяву

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході.

Під час виступу Хаменеї-молодший заявив, що всі американські військові бази у регіоні мають бути негайно закриті. «Ці бази будуть атаковані», – заявив він.

