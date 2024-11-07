Кандидат Трампа на пост глави Пентагону відмовився від посади – CNN

Близькі до Трампа люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон відмовився від посади в адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Коттон нещодавно заявив команді новообраного президента, що він не хоче працювати в його наступній адміністрації і натомість планує залишитися в Сенаті.

Джерело телеканалу повідомило, що близькі до Трампа люди навіть пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.

За словами джерела ЗМІ, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним «захисником» колишнього президента під час роботи в Конгресі.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.