У США правоохоронці затримали чоловіка, який планував теракт у день виборів

Затримання чоловіка, який планував теракт, підкреслює різноманітні проблеми безпеки, з якими стикаються чиновники напередодні президентських виборів у листопаді

ФБР стверджує, що затриманий мав співучасника – свого неповнолітнього родича, також громадянина Афганістану

У США правоохоронці затримали чоловіка, який планував здійснити теракт у день виборів президента 5 листопада від імені терористичного угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє BBC.

Мін'юст США зазначає, що затримано 27-річного громадянина Афганістану Насіра Ахмада Тавхеді, який проживає в Оклахома-Сіті. Він прибув до США у вересні 2021 року за спеціальною імміграційною візою разом із дружиною та маленькою дитиною.

За даними ФБР, Тавхеді придбав вогнепальну зброю та вжив заходів для продажу активів своєї родини, плануючи вивезти її за кордон перед нападом.

Встановлено, що афганець читав пропаганду «Ісламської держави» в інтернеті і здійснював пожертви на благодійну організацію, яка використовується як прикриття для ІДІЛ.

Тавхеді висунули звинувачення у змові з метою надання підтримки чи ресурсів іноземній терористичній організації, а також у спробі придбати вогнепальну зброю та боєприпаси для вчинення тяжкого злочину чи терористичного акту.

У ФБР стверджують, що Тавхеді мав співучасника – свого неповнолітнього родича, також громадянина Афганістану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден висловив впевненість у тому, що майбутні вибори в листопаді 2024 року будуть вільними і чесними, але не впевнений, що вони пройдуть мирно у випадку поразки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі. За інформацією New York Times, слова Байдена підкреслюють занепокоєння у Вашингтоні щодо можливості повторення насильства, подібного до подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу після його поразки на виборах.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. На цю посаду після виходу з передвиборчих перегонів чинного глави держави Джо Байдена претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс й експрезидент Дональд Трамп.