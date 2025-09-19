У Гуляйполі окупанти вдарили по авто: загинуло подружжя

Російський дрон влучив в цивільний автомобіль

Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Внаслідок чого загинуло подружжя.

Раніше російська терористична армія вдарила дроном по маршрутці у Василівському районі Запорізької області. Унаслідок удару постраждала одна людина. Пораненій надається необхідна медична допомога.

До слова, російська терористична армія у ніч проти 15 вересня вдарила по Кушугумській громаді Запорізького району. З'явилися фото та відео наслідків.

Також 1 вересня російська терористична армія обстріляла Пологівський район у Запорізькій області. Внаслідок чого загинули люди.