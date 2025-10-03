Головна Світ Політика
Фінансування «стіни дронів» із фондів ЄС: Мерц відреагував на ідею

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Мерц висловив свою думку щодо захисту Європи від дронів
фото із відкритих джерел

Мерц розкритикував пропозицію із «стіною дронів» в «дуже різких висловлюваннях»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не підтримує ідею фінансування проєкту «стіни дронів» із фондів Євросоюзу. Як пише «Главком», про це повідомило європейське видання Politico із посиланням на джерела.

За його даними, канцлер висловив цю думку за зачиненими дверима на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені. За словами джерела з-поміж дипломатів, Мерц розкритикував цю пропозицію в «дуже різких висловлюваннях».

Деякі політики підтримали реалізацію проєкту, припустивши, що його назва може бути змінена. Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що слово «стіна» може «ввести в оману». Він сподівається, що проєкт «не буде новою лінією Мажино», маючи на увазі оборонні французькі споруди часів Другої світової війни, які Німеччина здолала з мінімальними втратами. Єврокомісар також нагадав, що вартість реалізації проєкту спочатку оцінювалася у 1 млрд євро.

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем. 

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій.

