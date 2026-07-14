Катування та масові вбивства: ЄС ввів жорсткі санкції проти катів з Оленівки та Таганрога

Всього до нового санкційного списку увійшло 15 росіян, причетних до катувань українських військовополонених

Рада ЄС Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо 15 осіб та однієї організації, відповідальних за серйозні порушення прав людини стосовно українських військовополонених та затриманих цивільних осіб як у тимчасово окупованих регіонах України, так і в Росії, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради.

«ЄС запроваджує обмежувальні заходи в рамках Глобальної системи санкцій Європейського Союзу у сфері прав людини щодо восьми російських громадян та однієї організації, відповідальних за катування та інше жорстоке, нелюдське та принижуюче гідність поводження з українськими військовополоненими та цивільними затриманими на окупованих територіях України», – йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто потрапив до списку – перший заступник начальника Оленівської в’язниці в Донецькій області Дмитро Неєлов, причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних осіб.

«Він несе пряму відповідальність за масове вбивство українських полонених в Оленівці 28–29 липня 2022 року після російського нападу, навмисно затримуючи евакуацію поранених», – наголосили в Раді.

У рішення також включено кількох високопоставлених офіцерів та співробітників, які застосовували принижуюче поводження щодо українських полонених у Оленівській в’язниці.

Ще однією особою, щодо якої введено санкції, є Олексій Хавецький, начальник служби безпеки виправної колонії № 7 у Пакіно (Росія), де він організовував систематичне жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Під його керівництвом ув’язнених піддавали електрошоку, навмисному голодуванню, а також актам сексуального насильства та крайнього приниження для розваги персоналу колонії.

Рада також наклала санкції на Яна Заневського, співробітника ФСБ, причетного до незаконного утримання під вартою та катувань – таких як побиття, удушення та сексуальне насильство – щодо цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Крім того об’єктом санкцій, накладених в рамках цієї процедури, стало СІЗО № 2 у Таганрозі, яке використовувалося для утримання українських військовополонених та цивільних осіб, зокрема журналістів і жінок, які зазнавали систематичних тортур, що призводили до смерті, як це сталося у випадку журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в цій установі після року ув’язнення і мала численні сліди тортур.

Крім того, Рада сьогодні внесла до списку ще сім осіб у рамках іншого режиму санкцій, спрямованого проти порушень прав людини та зловживань у Росії. Зокрема, Рада вводить санкції проти начальника виправної колонії № 10 у селі Ударне Олександра Гнутова, його п’яти заступників та начальниці медичного підрозділу цієї виправної колонії Галини Мокшанової. Усі вони несуть відповідальність за знущання над ув’язненими, скоєні персоналом виправної колонії № 10, зокрема над українськими цивільними особами та військовополоненими.

У виправній колонії № 10 утримуються сотні українських військовополонених, а також українських цивільних осіб, захоплених на окупованих українських територіях. Колишні ув’язнені повідомляють про нелюдське та принизливе поводження та тортури, зокрема застосування електрошоку, побиття, примусові позиції, що спричиняють трофічні виразки, сексуальне насильство, інсценування страт та відмову в наданні медичної допомоги. Цивільні особи зазнають такого самого поводження, як і військовополонені, та утримуються без суду й визнання їхнього статусу.

«На фізичних та юридичних осіб, включених до списків обох режимів санкцій, поширюється заморожування активів. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб також поширюється заборона на поїздки, що унеможливлює їхній в’їзд на територію ЄС або транзит через неї», – наголосили в Раді.

Європейський Союз рішуче засудив катування, жорстоке поводження та вбивства українських військовополонених і затриманих цивільних осіб, закликав забезпечити безперешкодний доступ незалежних спостерігачів, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до всіх затриманих, а також наголошує на необхідності притягнення до відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, Європейська комісія працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має посилити економічний тиск на Кремль через війну проти України. До нього планують включити нові обмеження проти енергетичного сектору РФ, компаній, що допомагають обходити санкції, а також суден так званого «тіньового флоту», який використовується для експорту російської нафти.