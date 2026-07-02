Каллас після атаки на Київ заявила про нові санкції проти РФ

Кая Каллас: Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на масований удар по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Самі лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Це можуть зробити лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву. Сьогодні я запропоную ввести санкції проти ще більшої кількості суб’єктів, що підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на ці удари. Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити», – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на пропозицію високої представниці ЄС Каї Каллас щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії: «Дякуємо, Кає Каллас, за пропозицію ввести додаткові санкції проти Росії одразу після цього удару. Саме такого підходу ми й вимагали. Ефективне стримування вимагає активних дій».

Сибіга підкреслив, що «посилення підтримки України та посилення тиску на Росію – це найшвидший шлях до всеосяжного та тривалого миру».

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo.

Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.