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На Трампа чекає суд? Американці подали масштабний позов

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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На Трампа чекає суд? Американці подали масштабний позов
Трамп знову опинився в центрі судового спору через мита
фото: Getty Images

Позов підтримали 25 штатів, які вважають, що нові мита адміністрації президента США були запроваджені всупереч рішенню Верховного суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася під новим судовим тиском через запровадження мит на імпортні товари. Позов до федерального суду подали 25 американських штатів, які вважають, що нові тарифи були введені в обхід рішення Верховного суду США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Минулого місяця адміністрація Трампа запровадила нові мита у розмірі 10% та 12,5% на товари з 59 країн і Європейського Союзу. У Білому домі пояснили це необхідністю протидіяти імпорту продукції, виготовленої із застосуванням примусової праці. Нові тарифи набули чинності після завершення дії тимчасових мит, які використовувалися після рішення Верховного суду.

«Після поразки у Верховному суді адміністрація знову намагається незаконно підвищити податки для сімей та підприємств за допомогою нового раунду мит», – заявила генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

До позову, окрім Нью-Йорка, приєдналися Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Кентуккі, Массачусетс, Меріленд, Мен, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Орегон, Пенсильванія, Род-Айленд, Вірджинія, Вермонт, Вашингтон і Вісконсин.

Трамп, який неодноразово заявляв, що високі мита сприятимуть розвитку американського виробництва, раніше використовував Закон про надзвичайні економічні повноваження 1977 року для запровадження тарифів майже на весь імпорт. Проте Верховний суд США постановив, що цей закон не надає президентові таких повноважень, після чого уряд був змушений повернути імпортерам кошти, сплачені за скасованими митами.

Після цього адміністрація перейшла до використання розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє вводити мита щодо держав, які застосовують недобросовісні торговельні практики. Саме на цій підставі були встановлені нові тарифи від 10% до 12,5% на імпорт із країн, що забезпечують близько 99% американського імпорту.

«Сполучені Штати використовують свої законні повноваження для усунення необґрунтованих дій, політик і практик, які створюють перешкоди для торгівлі США. Нездатність іноземної держави запровадити й ефективно забезпечити дотримання заборони на імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці, є необґрунтованою та обтяжує торгівлю США… Мита, встановлені відповідно до розділу 301, виявилися юридично надійним інструментом ще з часів першого терміну президентства Трампа», – заявив представник Білого дому Куш Десаї.

Це вже третій судовий позов проти нової тарифної політики адміністрації. Раніше аналогічні позови подали малі американські підприємства, які також стверджують, що уряд не навів достатнього обґрунтування для запровадження мит щодо кожної окремої країни.

Експерти зазначають, що використання адміністрацією різних законодавчих механізмів для введення глобальних тарифів може ускладнити захист цієї політики в суді. Водночас розділ 301 Закону про торгівлю вже застосовувався під час першого президентського терміну Дональда Трампа та раніше витримував судові оскарження.

Нагадаємо, Дональд Трамп також підписав три укази про запровадження 50-відсоткових мит на частину канадського імпорту. Білий дім пояснив це необхідністю відповісти на «дискримінаційне ставлення» Канади до американської продукції.

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Теги: Дональд Трамп США суд

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