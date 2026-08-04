Японія назвала найбільші загрози своїй безпеці: у списку Китай, Росія та КНДР

У Токіо заявили, що військова співпраця трьох держав стає дедалі тіснішою

Японія заявила про зростання загроз національній безпеці через посилення військової співпраці між Китаєм, Росією та Північною Кореєю. Про це йдеться у щорічній «Білій книзі» з питань оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У доповіді зазначається, що спільні польоти китайських і російських бомбардувальників, а також військово-морські навчання дедалі частіше мають демонстративний характер і становлять серйозну загрозу для Японії.

Зокрема, у грудні минулого року китайські та російські бомбардувальники вперше пролетіли у напрямку Токіо після проходження над південними островами Японії. Не досягнувши повітряного простору країни, літаки змінили курс. У червні цього року Китай і Росія повторили аналогічний маршрут.

«Спільні польоти китайських і російських бомбардувальників і військово-морські навчання явно мають на меті демонстрацію сили проти нашої країни та становлять серйозну загрозу національній безпеці», – наголошується у документі.

Окрему увагу японська сторона приділила співпраці Москви та Пхеньяна. У Токіо вважають, що Росія допомагає КНДР модернізувати озброєння, а стрімкий розвиток північнокорейської ракетної програми викликає дедалі більше занепокоєння.

У «Білій книзі» також зазначається, що хоча ознак повноцінної тристоронньої військової координації між Китаєм, Росією та Північною Кореєю поки немає, їхнє політичне та військове зближення є очевидним. Як приклад наводиться спільна поява лідерів трьох держав на військовому параді в Пекіні у вересні минулого року.

Крім аналізу зовнішніх загроз, Японія вперше включила до щорічного оборонного огляду окремий розділ, присвячений розвитку власної оборонної промисловості. У документі наголошується на важливості інвестицій у безпілотні системи, штучний інтелект, сучасні технології та підтримку оборонних стартапів.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати підтвердили готовність захищати Японію, використовуючи весь свій оборонний потенціал, зокрема сили ядерного стримування. Відповідну заяву сторони оприлюднили за підсумками японсько-американського розширеного діалогу з питань стримування, який відбувся у Токіо.