Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Ленінградській області

Під удар потрапив логістичний комплекс у Красному Бору. Це вже не перша атака на об'єкти найбільшого російського маркетплейса за останні дні

У ніч на 4 серпня безпілотники атакували складські об'єкти у Ленінградській та Московській областях Росії. Сили безпілотних систем Збройних сил України підтвердили ураження логістичного комплексу Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області, інформує «Главком».

Про ураження об'єкта повідомив командувач Сил безпілотних систем, опублікувавши відповідний допис у соцмережах. За його словами, склад у Красному Бору став черговим логістичним хабом Wildberries, який зазнав удару.

Водночас губернатор Ленінградської області підтвердив атаку безпілотників на складський комплекс у Красному Бору. Втім, деталей щодо масштабів пошкоджень або можливих наслідків він не навів.

Крім того, під атакою опинився Чехов Московської області. Спочатку російські Telegram-канали повідомляли про удар по складу Wildberries, однак згодом уточнили, що ця інформація наразі не підтвердилася. Попри це, після атаки на одному зі складських об'єктів у місті виникла масштабна пожежа.

За повідомленнями російських пабліків, безпілотники ще певний час перебували в повітрі над Чеховом, а пожежа продовжувала поширюватися.

Також у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, де після удару спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 3 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у селі Хрястово Володимирської області Росії. Інформацію про удар спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії.