Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Ленінградській області

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Ленінградській області
Складський хаб Wildberries у Красному Бору опинився під ударом
скриншот з відео

Під удар потрапив логістичний комплекс у Красному Бору. Це вже не перша атака на об'єкти найбільшого російського маркетплейса за останні дні

У ніч на 4 серпня безпілотники атакували складські об'єкти у Ленінградській та Московській областях Росії. Сили безпілотних систем Збройних сил України підтвердили ураження логістичного комплексу Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області, інформує «Главком».

Про ураження об'єкта повідомив командувач Сил безпілотних систем, опублікувавши відповідний допис у соцмережах. За його словами, склад у Красному Бору став черговим логістичним хабом Wildberries, який зазнав удару.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соціальній мережі Х

Водночас губернатор Ленінградської області підтвердив атаку безпілотників на складський комплекс у Красному Бору. Втім, деталей щодо масштабів пошкоджень або можливих наслідків він не навів.

Крім того, під атакою опинився Чехов Московської області. Спочатку російські Telegram-канали повідомляли про удар по складу Wildberries, однак згодом уточнили, що ця інформація наразі не підтвердилася. Попри це, після атаки на одному зі складських об'єктів у місті виникла масштабна пожежа.

За повідомленнями російських пабліків, безпілотники ще певний час перебували в повітрі над Чеховом, а пожежа продовжувала поширюватися.

Також у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, де після удару спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 3 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у селі Хрястово Володимирської області Росії. Інформацію про удар спочатку поширили російські моніторингові Telegram-канали, а згодом її підтвердила пресслужба компанії.

Читайте також:

Теги: росія ЗСУ війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що адміністрація Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд у розвиток безпілотних технологій
США відстають від України у виробництві дронів у рази – Пентагон
28 липня, 05:10
Рубіо зробив заяву про переговори між Україною і Росією
Вашингтон готує нову спробу відновити переговори між Україною та Росією
1 серпня, 12:26
За віддану службу герой нагороджений медаллю «Ветеран війни»
Понад рік вважався зниклим без вісти. Згадаймо Романа Скобельського
7 липня, 09:00
За словами Іноземцева, до другорядних проблем російської економіки належать дефіцит бюджету, низькі ціни на нафту та значні військові витрати
Російський опозиціонер назвав головну загрозу для економіки РФ
6 липня, 14:20
Адвокатське об’єднання «Едвокс» прописалося в офісі партнерки Єрмака
Оприлюднено фото нового офісу Єрмака
10 липня, 19:10
Російський Іл-20 змінив курс після перехоплення польськими винищувачами
Російський літак-розвідник наблизився до Польщі. Винищувачі НАТО перехопили ціль
14 липня, 17:33
Наслідки ракетно-дронової атака на Одещину
Ракетний удар по Одесі: є загиблі, кількість постраждалих зросла
15 липня, 14:22
Ймовірно, сталося займання паливно-мастильних матеріалів
В окупованому Маріуполі спалахнула масштабна пожежа
21 липня, 09:43
Втрати ворога станом на 3 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 3 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Вчора, 06:55

Політика

Японія назвала найбільші загрози своїй безпеці: у списку Китай, Росія та КНДР
Японія назвала найбільші загрози своїй безпеці: у списку Китай, Росія та КНДР
Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Ленінградській області
Сили безпілотних систем підтвердили удар по складу Wildberries у Ленінградській області
Вашингтон запровадив нові санкції проти російської армії
Вашингтон запровадив нові санкції проти російської армії
На Трампа чекає суд? Американці подали масштабний позов
На Трампа чекає суд? Американці подали масштабний позов
Трамп назвав дату повного відкриття Ормузької протоки
Трамп назвав дату повного відкриття Ормузької протоки
У Сизрані спалахнув нафтозавод, що живить армію РФ
У Сизрані спалахнув нафтозавод, що живить армію РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua