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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що союз відклав погодження нового пакета санкцій проти Росії
фото: Reuters

Поки одні країни вимагали жорсткіших обмежень, інші домоглися пом'якшення окремих положень документа

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Водночас уже найближчим часом ЄС може розширити чинний санкційний список на 250 нових позицій. Про це перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує «Главком».

«Ми сподіваємося, що ми узгодимо 250 позицій. Це найбільша кількість включень до списків, яку ми коли-небудь робили. Що стосується 21-го пакета, то все ще залишаються деякі відкриті питання», – заявила Каллас.

Країни ЄС можуть ухвалити рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних і юридичних осіб. Якщо це станеться, таке розширення стане найбільшим за кількістю нових фігурантів за весь час застосування санкцій Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс повідомив, що держави ЄС досі не змогли узгодити окремі ключові положення нового пакета обмежень. Зокрема, йдеться про заборону на морські послуги та запровадження жорсткіших обмежень щодо російського скрапленого природного газу.

Він також наголосив, що економічні інтереси не повинні переважати над питаннями безпеки, назвавши протилежний підхід небезпечною тенденцією.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявляв, що його країна не підтримає 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з документа не вилучать окремі положення, які стосуються патріарха Російської православної церкви та співзасновника нафтової компанії «Лукойл».

Водночас, за інформацією ЗМІ, більшість суперечностей навколо нового пакета санкцій уже вдалося врегулювати. Однак частину запропонованих обмежень було пом'якшено.

Зокрема, заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу для російських військових планують поширити на значно меншу кількість осіб, ніж передбачалося спочатку. Крім того, із проєкту санкцій вилучили пропозицію щодо заборони імпорту тріски, минтая та деяких інших видів риби.

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Теги: санкції Європейський Союз росія

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