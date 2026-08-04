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Трамп назвав дату повного відкриття Ормузької протоки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп назвав дату повного відкриття Ормузької протоки
Трамп озвучив нові умови домовленостей з Іраном
скриншот з відео

Президент США заявив, що після відновлення судноплавства Вашингтон одразу перейде до переговорів щодо ядерної програми Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузьку протоку можуть повністю відкрити для міжнародного судноплавства вже 4 серпня. За його словами, після цього США та Іран перейдуть до наступного етапу переговорів, який стосуватиметься ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Президент США повідомив, що сторони активно обговорюють повне відновлення руху суден через Ормузьку протоку.

«Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття», – сказав Трамп.

Він також наголосив, що прохід через протоку буде безкоштовним для всіх суден, оскільки, за його словами, США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану стягувати будь-які платежі.

«Я не дозволю їм стягувати ніякої оплати. Вони не стягуватимуть плату, ми не обговорюємо жодної оплати», – заявив американський президент.

За словами Трампа, після відкриття Ормузької протоки сторони планують перейти до нового етапу переговорів.

«Другий етап полягатиме в тому, що ми будемо говорити про ядерну програму. Денуклеаризація Ірану має відбутися, вони не можуть мати ядерної зброї», – наголосив він.

Президент США також заявив, що переговорний процес із Тегераном просувається «не дуже складно», та назвав нинішній момент останньою можливістю для Ірану досягти домовленостей.

«Я хочу повною мірою дати їм останній шанс перед обезголовленням. Це останній для них шанс підписати хороший документ. Я хотів би не здійснювати таку масштабну атаку на цю країну. Сподіваюсь, вони схаменуться», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що станом на 2 серпня в межах операцій у районі Ормузької протоки американські військові перенаправили 35 комерційних суден, знерухомили ще два та здійснили висадку на борт двох кораблів.

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Теги: Дональд Трамп Іран війна транзит

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