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Прем'єр Британії пішов у відпустку через два тижні на посаді та нарвався на критику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем'єр Британії пішов у відпустку через два тижні на посаді та нарвався на критику
Бернема супроводжуватимуть особисті охоронці
фото: Reuters

Куди саме прем'єр вирушив із родиною, не розголошується

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем пішов у відпустку через два тижні після вступу на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Зазначається, що Бернем погодився піти у відпустку після того, як його радники переконали, що після виснажливої кампанії на довиборах у Мейкерфілді та напруженої підготовки до вступу на посаду прем'єр-міністра йому необхідний відпочинок.

Куди саме прем'єр вирушив із родиною, не розголошується. Водночас відомо, що під час відпустки його супроводжують особисті охоронці.

Перша державна секретарка Луїза Хей буде найвищою за рангом членом уряду, яка офіційно працюватиме цього тижня. Попри це, вона не виконуватиме обов'язків прем'єр-міністра.

На відпустку Бернема відреагував голова партії Reform UK Лі Андерсон: «Пробувши на посаді лише два тижні, Енді Бернем уже втомився. Після того, як він відмовився від низки обіцянок, на які не було виділено коштів, та допустив, щоб понад 2 тис. нелегальних мігрантів проникли до нашої країни, він утік за кордон розважатися».

Нагадаємо, 27 липня президент України Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели першу зустріч на військово-морській базі у Портсмуті.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на першій зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив про підтримку України. «Я можу вас запевнити й запевнити всіх українців: підтримка України залишається незмінною», – сказав він.

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Теги: Велика Британія Енді Бернем

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