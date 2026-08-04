Вашингтон запровадив нові санкції проти російської армії

Під обмеження потрапили Сухопутні війська РФ, кілька підрозділів Міноборони Росії, компанії та фізичні особи

США запровадили нові санкції проти низки російських військових структур, компаній та фізичних осіб. Обмеження ухвалили через порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA). Про це повдіомляє «Главком» з посилання на офіційний сайт Державного департаменту США.

Як зазначається, санкції набули чинності ще 24 липня. До санкційного списку внесли Сухопутні війська Росії, Головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони РФ, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони РФ, а також 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.

Крім військових структур, під обмеження потрапили компанії «Гідеон Альфа» та «Інтернешнл Інвест Компані», а також їхні дочірні підприємства, підрозділи й правонаступники.

До санкційного списку також включили громадян Росії Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика, Олександра Приходька та Сергія Цибарьова. Обмеження поширюються й на громадян Малайзії, Північної Кореї, Тайваню, Сирії та Ірану.

Згідно з рішенням американської влади, державним органам США заборонено укладати контракти на постачання товарів, технологій чи послуг із фігурантами санкційного списку. Також їм не можна надавати будь-яку підтримку, продавати продукцію військового призначення або видавати експортні ліцензії.

Закон INKSNA передбачає санкції щодо іноземних юридичних і фізичних осіб, які передають Ірану, Сирії або КНДР чи отримують від них товари, технології або послуги, що можуть сприяти створенню зброї масового знищення, а також крилатих і балістичних ракет.

Нагадаємо, що раніше Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення щодо масштабної санкційної ініціативи проти Росії та Ірану, відкривши шлях до її подальшого розгляду.