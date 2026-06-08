Глава європейської дипломатії розкрила слабке місце Кремля

Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що першим кроком до миру має стати припинення вогню, а тиск на Кремль слід лише посилювати

У Брюсселі побачили ознаки зростання невдоволення війною серед росіян та закликали посилити тиск на Москву

Росія змушена враховувати позицію Заходу у питаннях санкцій, заморожених активів та майбутньої архітектури безпеки в Європі. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа розраховує, що під час можливих переговорів із Москвою будуть враховані ключові інтереси безпеки, які раніше окреслили лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України. Про це повідомляє «Главком».

«Ми повинні пам’ятати про наші основні європейські інтереси, бо є також деякі питання, які нас турбують, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів. Для цього нам потрібно побачити дотримання деяких основних європейських інтересів безпеки», – наголосила вона.

Каллас зазначила, що наразі з боку Росії спостерігається лише подальша ескалація війни. Водночас, за її словами, всередині країни з'являються ознаки невдоволення продовженням бойових дій.

«Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск», – заявила глава європейської дипломатії.

Вона також наголосила, що першим кроком на шляху до миру має стати припинення вогню. При цьому, за словами Каллас, міжнародна підтримка України повинна зберігатися, а європейські оборонні галузі мають поглиблювати співпрацю.

«У нас також є різні пропозиції на столі, що ми можемо просувати далі», – додала вона.

Нагадаємо, що 7 червня президент України Володимир Зеленський у Лондоні провів переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини у форматі European 3 – Україна. За підсумками зустрічі сторони оприлюднили спільну заяву, в якій визначили п'ять ключових умов для досягнення миру: повне припинення вогню, початок переговорів на основі поточної лінії фронту, надання Україні надійних гарантій безпеки, збереження заморожених російських активів до завершення війни та захист інтересів ЄС у майбутній системі європейської безпеки.