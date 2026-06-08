Путін втратив шанс домовитися. Зеленський пригрозив Росії балістичними ударами

Президент заявив, що Україна вже дуже близька до створення власних балістичних ракет, а удари по території РФ лише посилюватимуться

Росія втратила можливість домовитися про вигідне для себе завершення війни, а Україна продовжить нарощувати удари по території РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не має наміру миритися з постійними російськими атаками та продовжуватиме відповідати на них власними ударами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

За роки повномасштабної війни Україна змогла створити значну кількість безпілотників та ракет, які дозволяють відповідати на російські атаки. «Під час кількох років війни та масованих атак ми навчалися, вивчали та виробляли. Ми виробили багато різних дронів і ракет. У нас ще немає балістичних ракет, однак ми вже на шляху, ми дуже близько», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що Київ не збирається миритися з російськими ударами та продовжуватиме відповідати. «Це наша відповідь і наша відповідь на те, що ми не будемо просто мовчки помирати. Ми відповідатимемо і будемо ставати сильнішими щодня», – заявив Зеленський.

Президент також висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін втратив шанс завершити війну на вигідних для себе умовах після відмови від нового раунду мирних переговорів.

Водночас Зеленський заявив про готовність негайно заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту, якщо це відкриє шлях до реальних дипломатичних переговорів про завершення війни.

На запитання, чи означатиме це перемогу Путіна через збереження контролю над частиною окупованих територій, президент відповів негативно. «Ні, ні. Заморозити й залишитися там, де ми є, означає дати людям України більше можливостей врятувати своїх дітей і повернути своїх солдатів», – пояснив він.

Зеленський також заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним «у будь-якому форматі», якщо це допоможе швидко завершити війну. За його словами, посередниками можуть виступити як президент США Дональд Трамп, так і європейські лідери.

«Не має значення. Має значення зупинити це якомога швидше», – наголосив глава держави.

Президент додав, що отримує суперечливі сигнали з Москви щодо готовності Кремля до переговорів. Водночас Київ та його європейські союзники вважають, що на Путіна посилюється тиск через великі втрати російської армії на фронті та ослаблення системи протиповітряної оборони Росії.

Нагадаємо, після переговорів у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримали заклик України до негайного припинення вогню. Лідери також заявили про готовність і надалі посилювати військову допомогу Києву та наполягати на наданні Україні довгострокових гарантій безпеки.