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Варшава дотиснула Банкову? Київ обговорив долю перейменування підрозділу ССО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Варшава дотиснула Банкову? Київ обговорив долю перейменування підрозділу ССО
Конфлікт через УПА може завершитися несподіваним компромісом
фото: канцелярія президента Польщі

Польські ЗМІ стверджують, що Україна проаналізувала зміну назви підрозділу «Героїв УПА» після жорсткої реакції Варшави

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим відвідала Варшаву, де провела низку переговорів із польськими посадовцями. Однак, як стверджує польське видання Wirtualna Polska, прориву в українсько-польських відносинах досягнути не вдалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Wirtualna Polska.

За даними видання, однією з тем переговорів стало почесне найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій України – «імені Героїв УПА». Саме це рішення останніми тижнями викликало гостру реакцію з боку польської влади.

Як пише Wirtualna Polska, українська сторона нібито розглянула можливість зміни назви підрозділу для зниження напруги у відносинах із Варшавою. Серед варіантів, які обговорювалися, називається прив'язка назви лише до тих членів УПА, які воювали проти Радянського Союзу.

Остаточне рішення, за даними журналістів, залишається за президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту Буданов, а також його заступники Ірина Верещук і Сергій Кислиця зустрілися із заступником міністра закордонних справ Польщі Марціном Босацьким. Водночас глава польської дипломатії Радослав Сікорський участі в переговорах не взяв.

Окрему зустріч українська делегація провела з одним із найближчих соратників президента Польщі Кароля Навроцького Марціном Пшидачем.

Польська сторона продовжує наполягати на зміні підходів Києва до історичної політики. Віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів заявив, що не бачить можливості для продовження нинішньої політики України у питаннях історичної пам'яті.

«Пам'ять про жертв Волині не підлягає обговоренню», – наголосив польський посадовець.

У Києві ж вважають реакцію Варшави надто різкою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що для українських військових боротьба УПА є символом протистояння російському імперіалізму, а сучасна Росія залишається спільним ворогом як для України, так і для Польщі.

Нагадаємо, наприкінці травня Владислав Косіняк-Камиш різко розкритикував рішення про присвоєння одному з підрозділів ССО почесного найменування «імені Героїв УПА». Він заявив, що прославляння УПА є неприйнятним для польського суспільства через події Волинської трагедії 1943-1945 років.

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Теги: Польща Україна ОУН-УПА

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