Хакери атакували супермаркети у Швеції: холодильники нагрілися до 50 градусів

Кібератака порушила роботу холодильного обладнання одразу двох великих торговельних мереж

У Швеції низка супермаркетів мереж Ica та Coop зіткнулася з масштабними проблемами в роботі холодильників і морозильних камер через ймовірну кібератаку. В одному з магазинів зловмисники встановили температуру обладнання на рівні 50 градусів, що призвело до псування продуктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dagens Nyheter.

Інцидент стався в ніч проти 2 листопада. Збої в роботі холодильного обладнання зафіксували в магазинах Ica одразу в кількох шведських містах. За попередньою інформацією, стороннє втручання могло вплинути на системи дистанційного керування температурою.

В одному з постраждалих супермаркетів повідомили, що невідомі отримали доступ до холодильних установок та змінили налаштування температури до критично високих показників.

«Уночі наші холодильники та морозильні камери були зламані, і зловмисники встановили температуру на 50 градусів. Ми надзвичайно засмучені й працюємо на повну силу, щоб утилізувати зіпсовані продукти та відновити роботу», – йдеться у заяві магазину.

Через інцидент персонал змушений перевіряти стан товарів, які зберігалися в холодильниках і морозильних камерах. Продукцію, що втратила належні умови зберігання, утилізують.

У центральному офісі Ica підтвердили факт інциденту, однак наголосили, що проблеми торкнулися обмеженої кількості торговельних точок. «Нам відомо, що вночі стався інцидент, який вплинув на роботу холодильних та морозильних систем в обмеженій кількості магазинів. З боку Ica ми надаємо підтримку в усуненні наслідків інциденту», – зазначили у пресслужбі компанії.

Точну кількість постраждалих магазинів мережі наразі не називають. Також відсутні остаточні дані про обсяг зіпсованої продукції та фінансові втрати.

Проблеми виникли й у супермаркетах іншої великої шведської мережі – Coop. Представники компанії повідомили про кібератаку на шість магазинів.

У Coop підтвердили, що наразі встановлюють масштаби завданих збитків. Водночас компанія поки не оприлюднила подробиць про характер втручання та можливі наслідки для роботи торговельних точок.

Схожий випадок раніше стався у Франції. У жовтні 2026 року масштабна кібератака спричинила збої в роботі систем охолодження в магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.