Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
фото: AP

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану 21–22 лютого

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що громадяни Польщі, які перебувають в Ірані, повинні терміново виїхати звідти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Глава польського уряду наголосив, що через потенційний збройний конфлікт із США евакуація звідти може бути неможливою протягом багатьох годин. «Будь ласка, негайно виїдьте, всі, хто ще перебуває в Ірані, і за жодних обставин не їдьте до цієї країни», – сказав він.

Нагадаємо, американські війська готові до ударів по Ірану найближчими вихідними, однак остаточного рішення президент США Дональд Трамп поки не ухвалив. За інформацією телеканалу CBS News, Трампу доповіли про повну бойову готовність американських сил у регіоні. Водночас терміни потенційної операції можуть бути змінені, а атака може відбутися пізніше суботи чи неділі або бути відкладена.

Паралельно Пентагон розпочинає часткову евакуацію персоналу з Близького Сходу, частину співробітників передислокують до Європи або повернуть до США. За словами джерел, це стандартна практика перед можливою військовою активністю і сама по собі не означає неминучості удару. 6 лютого американська влада закликала громадян США негайно покинути Іран через погіршення безпекової ситуації в цій країні.

Раніше стало відомо, що США опрацьовують сценарії триваліших військових операцій проти Ірану, які можуть виходити далеко за межі обмежених ударів по ядерній інфраструктурі.

До слова, військово-політичне керівництво Ізраїлю запровадило найвищий рівень бойової готовності для всіх служб безпеки та цивільної оборони. Причиною такого кроку стали розвіддані про ймовірний масштабний удар США по об'єктах в Ірані, який може відбутися вже найближчими днями, та неминучу ракетну відповідь Тегерана по ізраїльських містах.

Теги: Іран США Дональд Туск Польща

