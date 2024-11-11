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Трамп висунув Еліс Стефанік на посаду посла в ООН: позиція республіканки щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп висунув Еліс Стефанік на посаду посла в ООН: позиція республіканки щодо України
Еліс Стефанік стала співавтором законопроєкту, який передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії
фото: ЕРА

Politico зазначає, що Еліс Стефанік є палким критиком ООН

Дональд Трамп запропонував кандидатуру Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. Її позиція щодо України була неоднозначною. Про це повідомляє Politico.

Politico зазначає, що Стефанік є палким критиком ООН та активно підтримує Ізраїль. Вона неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі через критику організацією дій Армії оборони Ізраїлю під час війни з ХАМАС у Секторі Газа.

Що стосується допомоги Україні, позиція Стефанік не була однозначною. Вона підтримала ранні пакети допомоги для зміцнення обороноздатності країни. Також Стефанік стала співавтором законопроєкту, який передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги Україні перед вторгненням РФ.

Проте, цього року, як зазначає Politico, вона проголосувала проти виділення Україні нового фінансування на суму $61 мільярд. Вона пояснила це тим, що, підтримує військову допомогу, але не може підтримати додаткове фінансування нелетальної допомоги в умовах кризи на кордоні США та Мексики.

На цей час посаду посла США в ООН обіймає Лінда Томас-Грінфілд.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. 

До слова, новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі. 

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Теги: США ООН Дональд Трамп посол Україна президент

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