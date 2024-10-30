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У двох штатах США невідомі підпалили виборчі скриньки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У двох штатах США невідомі підпалили виборчі скриньки
Унаслідок підпалу скриньок згоріли сотні бюлетенів
фото з соцмереж

Правоохоронці планують збільшити патрулювання біля виборчих скриньок

За трохи більше ніж тиждень до виборів американського президента у двох штатах США невідомі підпалили сотні бюлетенів в урнах для голосування. Про це повідомляють The New York Times та CNN.

Інциденти сталися 28 жовтня у Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон.

Як зазначили журналісти, поліція виявила підозрілий автомобіль Volvo S-60 2001-2004 років біля одного з місць пожежі в Портленді й зараз розшукує його. Наступного дня газета NYT, посилаючись на двох представників правоохоронних органів, повідомила, що на запальних пристроях, знайдених на обох місцях пожеж, було написано «Звільніть Газу». 

CNN звернулося до поліції в обох штатах, але там не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що докази були направлені на експертизу. Представник поліції Портленда Майк Беннер проінформував, що запальні пристрої, які були знайдені біля виборчих скриньок, свідчать про зв'язок між цими пожежами та інцидентом 8 жовтня у Ванкувері, коли сталася спроба підпалу виборчої скриньки.

Унаслідок підпалу скриньки у Ванкувері знищено сотні бюлетенів
Унаслідок підпалу скриньки у Ванкувері знищено сотні бюлетенів
фото: AP

«На всіх трьох місцях було зібрано достатньо доказів, які дають нам підстави вважати, що всі три інциденти пов'язані між собою, але ми не можемо заглиблюватися в деталі», – заявив він.

Представниця офісу шерифа округу Малтнома Джесіка Вега Педерсон зазначила, що урну для голосування в Портленді вже замінили, а правоохоронні органи округу Малтнома та Ванкувера, штат Вашингтон, планують збільшити патрулювання біля виборчих скриньок у цьому районі.

Нагадаємо, за тиждень до дня виборів президента США вже проголосувало понад 50 млн американців.

До цього, 28 жовтня, стало відомо про дострокове голосування президента США Джо Байдена. Чинний американський лідер явно не схвалює кандидата від Республіканської партії як свого наступника. Байден додав, що Трамп дозволяє собі висловлювання, недостойні глави держави. Вибори 47-го президента США відбудуться 5 листопада.

Як повідомлялося, відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

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Теги: пожежа США вибори у США

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