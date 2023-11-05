Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кишинів уперше за 30 років визнає Росію загрозою. Коментар міністра оборони Молдови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кишинів уперше за 30 років визнає Росію загрозою. Коментар міністра оборони Молдови
Анатолій Носатий
фото: newsmaker.md

Республіка підготувала проєкт нової Стратегії нацбезпеки

Нещодавно влада Молдови презентувала проєкт Стратегії національної безпеки країни. У ньому Кишинів уперше визнає Росію джерелом загрози. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

«Це – проєкт стратегії, і він буде затверджений після публічних консультацій. У цій стратегії Росія вперше зазначена як джерело загрози», – зазначив посадовець.

Носатий визнав, що роль Росії має дестабілізуючий характер, причому не тільки для Республіки Молдова, але й для всього регіону.

«Тут важливо зазначити, що Стратегія містить і згадки про елементи гібридної війни, про дезінформацію, пропаганду тощо. І це вперше, коли керівництво країни говорить не тільки про ці ризики, але й про протидію їм через формування рівня супротиву у населення», – підкреслив міністр оборони Молдови.

Нагадаємо, що 11 жовтня президентка Молдови Майя Санду повідомила, що на засіданні Вищої ради безпеки було презентовано проєкт Стратегії національної безпеки. У ньому визначено загрози безпеці країни та напрямки дій для забезпечення і консолідації національної безпеки.

Як повідомлялося, Кишинів прагне переглянути формат миротворчої місії РФ у невизнаному Придністров’ї, оскільки нинішній показав свою недієздатність. Зокрема, має бути забезпечена евакуація російських військових, які нелегально перебувають на території Молдови.

До слова, партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові, запланованих на 5 листопада. 

Раніше повідомлялося, що Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію.

Читайте також:

Теги: Молдова росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент закликав партнерів дати Україні ППО на зиму
Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ
Сьогодні, 17:23
Захисники не допустили наближення «шахедів» до Львова
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
3 листопада, 09:05
Підрозділи ракетних військ завдали потужних ударів по ворожих позиціях
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
3 листопада, 07:10

Політика

Кишинів уперше за 30 років визнає Росію загрозою. Коментар міністра оборони Молдови
Кишинів уперше за 30 років визнає Росію загрозою. Коментар міністра оборони Молдови
Північна Корея попередила про можливість ядерної війни
Північна Корея попередила про можливість ядерної війни
Міністр оборони Молдови пояснив, як працює транспортний коридор з України через окуповане Придністров’я
Міністр оборони Молдови пояснив, як працює транспортний коридор з України через окуповане Придністров’я
Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу
Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу
Рада ОБСЄ проведе засідання в Північній Македонії: названо мету зустрічі
Рада ОБСЄ проведе засідання в Північній Македонії: названо мету зустрічі
США уточнили свою позицію щодо військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази
США уточнили свою позицію щодо військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
13K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
12K
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
8200
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7372
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
6275
У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту