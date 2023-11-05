Кишинів уперше за 30 років визнає Росію загрозою. Коментар міністра оборони Молдови

Республіка підготувала проєкт нової Стратегії нацбезпеки

Нещодавно влада Молдови презентувала проєкт Стратегії національної безпеки країни. У ньому Кишинів уперше визнає Росію джерелом загрози. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

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«Це – проєкт стратегії, і він буде затверджений після публічних консультацій. У цій стратегії Росія вперше зазначена як джерело загрози», – зазначив посадовець.

Носатий визнав, що роль Росії має дестабілізуючий характер, причому не тільки для Республіки Молдова, але й для всього регіону.

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«Тут важливо зазначити, що Стратегія містить і згадки про елементи гібридної війни, про дезінформацію, пропаганду тощо. І це вперше, коли керівництво країни говорить не тільки про ці ризики, але й про протидію їм через формування рівня супротиву у населення», – підкреслив міністр оборони Молдови.

Нагадаємо, що 11 жовтня президентка Молдови Майя Санду повідомила, що на засіданні Вищої ради безпеки було презентовано проєкт Стратегії національної безпеки. У ньому визначено загрози безпеці країни та напрямки дій для забезпечення і консолідації національної безпеки.

Як повідомлялося, Кишинів прагне переглянути формат миротворчої місії РФ у невизнаному Придністров’ї, оскільки нинішній показав свою недієздатність. Зокрема, має бути забезпечена евакуація російських військових, які нелегально перебувають на території Молдови.

До слова, партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові, запланованих на 5 листопада.

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Раніше повідомлялося, що Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію.