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Спецпредставник Китаю відвідає Москву після візиту до Брюсселя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецпредставник Китаю відвідає Москву після візиту до Брюсселя
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
фото: Reuters

Лі Хуей включив у своє європейське турне нову зупинку 

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей додав зупинку у Брюсселі до свого європейського турне щодо мирного врегулювання війни в Україні. Після цього він вирушить до Москви. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними видання, Лі Хуей має намір відвідати Брюссель наступного тижня. Там він зустрінеться з керуючим директором країн Азії та Океанії зовнішньополітичної служби Євросоюзу Гуннаром Вігандом. Уточнюється, що раніше у графіку Лі Хуея не було візиту до столиці Бельгії.

Як пише видання, Лі Хуей також відвідає Варшаву, Париж та Берлін, де зустрінеться із високопоставленими співробітниками місцевих зовнішньополітичних відомств. Візити відбуваються у закритому режимі: тривалість турне та графік зустрічей заздалегідь не розголошуються.

Нагадаємо, цього тижня Україну відвідує експосол КНР в Росії, а нині спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з метою «сприяння мирним переговорам». Поїздка спецпредставника розпочалася 15 травня – він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що «візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру».

До слова, влада Китаю попросила іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для «політичної пропаганди», очевидно, маючи на увазі знаки, що демонструють підтримку України.

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Теги: Китай Брюссель Москва дипломатія

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