Китай скасував заборону на експорт рідкісноземельних металів до США

Йдеться про скачування заборони на експорт до США галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів

Китайська Народна Республіка призупинила дію обмежень на постачання до Сполучених Штатів низки важливих мінералів та матеріалів, які раніше були заборонені до вивезення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією Міністерства торгівлі КНР, йдеться про галій, германій, сурму, надтверді матеріали та інші рідкісноземельні метали.

Заборона, яка діяла з грудня 2024 року, тепер скасована на період до 27 листопада 2026 року.

Крім того, міністерство оголосило, що також призупиняє перевірки кінцевого використання та цільового призначення для експорту графіту «подвійного призначення» до США. Це послаблення також діятиме протягом одного року.

Раніше Китай оголосив про призупинення дії 24% тарифів на товари зі США. Пекін поставить дію додаткових мит на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.

Рішення про призупинення мит було ухвалено після зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня. За інформацією тарифної комісії Державної ради Китаю, тимчасове скасування додаткових митних зборів почне діяти з 10 листопада. Воно стане спробою стабілізувати торгівельні відносини між країнами.

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

До слова, США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок.