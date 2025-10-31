Головна Світ Політика
search button user button menu button

США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
Раніше Трамп заявив, що дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі
фото: Getty Images

Заплановані атаки будуть спрямовані на знищення військових об'єктів країни, якою керує Мадуро

Адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Після серії американських ударів по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики в Карибському морі та східній частині Тихого океану, президент США Дональд Трамп заявив, що «наступною буде суша». Продовження наземних атак стане кульмінацією набагато агресивнішої кампанії Трампа, спрямованої на зупинення потоку наркотиків та усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого адміністрація США називає нелегітимним.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент готовий «залучити всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків до США». Держсекретар Марко Рубіо назвав Венесуелу «наркодержавою, яку очолює картель» і порівняв цю кампанію з боротьбою проти «Аль-Каїди Західної півкулі».

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.

До слова, Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.

Читайте також:

Теги: Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
3 жовтня, 01:16
Офіс губернатора Каліфорнії підтвердив інформацію про пожежу
Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)
3 жовтня, 09:15
США розглядають можливість випуску монети Трампа номіналом 1 долар до 250-річчя незалежності
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
4 жовтня, 01:46
Глава Мінфіну США кричав на Свириденко під час переговорів про українські рідкоземи
NYT розкрила закулісся переговорів щодо угоди про надра між США та Україною
4 жовтня, 02:59
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: підтверджено загибель 16 працівників
12 жовтня, 07:39
13 жовтня Сибіга заявив, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
13 жовтня, 13:06
Президент США на зустрічі з премʼєром Австралії
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали
21 жовтня, 06:48
Берлін отримав від США нову пропозицію
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg
28 жовтня, 10:43
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
29 жовтня, 17:57

Політика

Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua