США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ

Заплановані атаки будуть спрямовані на знищення військових об'єктів країни, якою керує Мадуро

Адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Після серії американських ударів по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики в Карибському морі та східній частині Тихого океану, президент США Дональд Трамп заявив, що «наступною буде суша». Продовження наземних атак стане кульмінацією набагато агресивнішої кампанії Трампа, спрямованої на зупинення потоку наркотиків та усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого адміністрація США називає нелегітимним.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент готовий «залучити всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків до США». Держсекретар Марко Рубіо назвав Венесуелу «наркодержавою, яку очолює картель» і порівняв цю кампанію з боротьбою проти «Аль-Каїди Західної півкулі».

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.

До слова, Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.