Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці – NBC News

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала детальне планування військової операції проти наркокартелів у Мексиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Співрозмовники ЗМІ стверджують, що в межах майбутньої операції військових США розмістять у Мексиці для завдання ударів по нарколабораторіях і лідерах наркокартелів. Обговорення масштабів операції ще триває, але остаточного рішення про старт місії поки не ухвалили, ідеться в матеріалі. Якщо операція в Мексиці все ж відбудеться, то американські військові діятимуть разом зі співробітниками Центрального розвідувального управління під керівництвом розвідувальної спільноти США.

Журналісти кажуть, що досі в боротьбі з розповсюдженням наркотиків американська армія атакувала судна, якими нібито перевозили наркотики з Венесуели, а місія США, спрямована на завдання ударів по об’єктах наркокартелів у Мексиці, відкрила б «новий фронт» у політиці Вашингтона

Для ударів по об'єктах наркоторговців у Мексиці Вашингтон нібито має намір використовувати безпілотники. Джерела журналістів наголошують, що запланована американська місія в Мексиці, на відміну від місії, пов'язаної з Венесуелою, не спрямована на підрив уряду країни.

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.