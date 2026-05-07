Іран запровадив «анкети» для всіх суден в Ормузькій протоці

glavcom.ua
Наразі Тегеран обмежує прохід для суден, які мають будь-які зв’язки зі США або Ізраїлем
фото: Reuters

Управління PGSA розсилає електронні листи власникам суден із попередженням

Іран запровадив нові жорсткі правила судноплавства в Ормузькій протоці, зобов’язавши всі судна надавати детальну інформацію про себе для отримання дозволу на прохід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Тегеран офіційно запустив Управління протоки Перської затоки (PGSA) для адміністрування проходу суден. Тепер кожен корабель, що планує транзит, має заповнити спеціальну анкету «Декларація інформації про судно», яка містить понад 40 запитань. Моряки зобов’язані вказувати назву судна, його ідентифікаційний номер, країну походження та призначення, а також національність власників, менеджерів і членів екіпажу.

Іранська влада підкреслила, що наразі Тегеран обмежує прохід через водний шлях для суден, які мають будь-які зв’язки зі США або Ізраїлем.

Управління PGSA розсилає електронні листи власникам суден із попередженням, що надання точної та повної інформації є обов’язковою умовою для безпечного транзиту. Подальші інструкції щодо руху протокою капітани отримуватимуть також через офіційну електронну пошту відомства.

На думку експертів maritime data Lloyd’s List Intelligence, такий крок Тегерана є спробою формалізувати та нормалізувати свій одноосібний контроль над міжнародною протокою. До початку відкритого воєнного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном у лютому, торгові судна пересувалися цим маршрутом вільно і не були зобов’язані звітувати перед іранськими службами.

Нагадаємо, Ормузька протока є ключовою морською артерією світу, через яку транспортується значна частина глобального експорту нафти. Згідно з міжнародним правом, вона вважається відкритим водним шляхом, де судна мають право на транзитний прохід. Проте Іран неодноразово використовував географічне положення протоки як інструмент політичного та військового тиску на західні країни.

Раніше президент США Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку.

Днями президент США заявив, що готовий припинити війну проти Ірану та забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку лише за умови, що Тегеран погодиться на раніше висунуті вимоги. В іншому випадку Трамп пригрозив відновленням масованих бомбардувань.

До слова, близько 1600 суден залишаються заблокованими в районі Ормузької протоки через високі безпекові ризики та відсутність страхових гарантій на випадок пошкоджень під час бойових дій.

