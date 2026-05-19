Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Звернення Путіна до китайців виявилось довшим ніж звернення до росіян на Новий рік

Російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами. Про це повідомляє «Главком».

Очільник Кремля записав підлабузницьке відео, в якому всіляко нахвалює очільника Китаю та свій майбутній візит до Пекіна. «Дорогі китайські друзі, вітаю вас! Радий вкотре відвідати Пекін на запрошення мого давнього доброго друга, голови КНР Сі Цзіньпіна», – сказав він.

За словами Путіна, відносини між двома країнами досягли нібито безпрецедентного рівня. «Їхні особливі риси проявляються в атмосфері взаєморозуміння та довіри, готовності співпрацювати на взаємовигідних і рівноправних засадах, вести шанобливий діалог, надавати один одному підтримку в питаннях, що зачіпають корінні інтереси обох країн, зокрема щодо захисту суверенітету та державної єдності», – зазначив диктатор.

Путін підкреслив, що Росія і Китай «впевнено дивляться в майбутнє» і активно розвивають контакти в різних сферах – від політики до оборонної сфери. Він вказав на налаштованість китайського лідера Сі Цзіньпіна на довгострокову співпрацю з Росією.

Як зазначив глава Кремля, Росія «з великою повагою» ставиться до історії Китаю, його досягнень у культурі, мистецтві, науці, і нібито зацікавлена в тому, щоб народи двох країн ставали ще ближчими. Крім того, він висловив сподівання, що Москва і Пекін разом і надалі робитимуть усе можливе для поглиблення партнерства, зокрема «в інтересах підтримання глобальної безпеки та стабільності».

Варто зазначити, що звернення Путіна до громадян Китаю тривало майже п’ять хвилин. Водночас цьогорічне новорічне привітання Путіна для росіян тривало лише три хвилини 20 секунд.

Нагадаємо, під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.