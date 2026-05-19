Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перед візитом до Пекіна Путін записав підлабузницьке звернення до китайців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Перед візитом до Пекіна Путін записав підлабузницьке звернення до китайців
Диктатор заявив, що «російсько-китайський стратегічний союз відіграє стабілізуючу роль на світовій арені»
скриншот з відео Кремля
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Звернення Путіна до китайців виявилось довшим ніж звернення до росіян на Новий рік

Російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами. Про це повідомляє «Главком».

Очільник Кремля записав підлабузницьке відео, в якому всіляко нахвалює очільника Китаю та свій майбутній візит до Пекіна. «Дорогі китайські друзі, вітаю вас! Радий вкотре відвідати Пекін на запрошення мого давнього доброго друга, голови КНР Сі Цзіньпіна», – сказав він.

За словами Путіна, відносини між двома країнами досягли нібито безпрецедентного рівня. «Їхні особливі риси проявляються в атмосфері взаєморозуміння та довіри, готовності співпрацювати на взаємовигідних і рівноправних засадах, вести шанобливий діалог, надавати один одному підтримку в питаннях, що зачіпають корінні інтереси обох країн, зокрема щодо захисту суверенітету та державної єдності», – зазначив диктатор.

Путін підкреслив, що Росія і Китай «впевнено дивляться в майбутнє» і активно розвивають контакти в різних сферах – від політики до оборонної сфери. Він вказав на налаштованість китайського лідера Сі Цзіньпіна на довгострокову співпрацю з Росією.

Як зазначив глава Кремля, Росія «з великою повагою» ставиться до історії Китаю, його досягнень у культурі, мистецтві, науці, і нібито зацікавлена в тому, щоб народи двох країн ставали ще ближчими. Крім того, він висловив сподівання, що Москва і Пекін разом і надалі робитимуть усе можливе для поглиблення партнерства, зокрема «в інтересах підтримання глобальної безпеки та стабільності».

Варто зазначити, що звернення Путіна до громадян Китаю тривало майже п’ять хвилин. Водночас цьогорічне новорічне привітання Путіна для росіян тривало лише три хвилини 20 секунд.

Нагадаємо, під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін путін Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Путін тисне на газ, хоча попереду вже бетонна стіна
14 травня, 13:22
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
Росія атакувала Україну безпілотникам та ракетами: головне за ніч 25 квітня
25 квiтня, 05:56
Рішення президента Дональда Трампа скоротити війська у ФРН може надіслати неправильний сигнал главі Кремля
«Неправильний сигнал Путіну»: Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині
3 травня, 13:53
14 квітня президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере домовилися про спільне виробництво дронів
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені
5 травня, 08:40
Вибух на фабриці феєрверків у китайській провінції Хунань забрав життя 21 людини
У Китаї вибухнула фабрика феєрверків, загинула 21 людина
5 травня, 06:37
Рубіо: Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати
Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
6 травня, 04:59
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Актор відкрито критикує дії Ізраїлю в секторі Гази вже кілька років
Трамп, Путін і Нетаньяху розв'язують війни – Хав'єр Бардем
Вчора, 00:48
Президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін відвідали сад Чжуннаньхай 15 травня 2026 року в Пекіні
Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні
16 травня, 15:49

Політика

Перед візитом до Пекіна Путін записав підлабузницьке звернення до китайців
Перед візитом до Пекіна Путін записав підлабузницьке звернення до китайців
Дрони атакували нафтову інфраструктуру в Ярославлі
Дрони атакували нафтову інфраструктуру в Ярославлі
Москва знову під атакою безпілотників: деталі
Москва знову під атакою безпілотників: деталі
Іран погодився передати запаси збагаченого урану Росії в межах мирної угоди зі США – ЗМІ
Іран погодився передати запаси збагаченого урану Росії в межах мирної угоди зі США – ЗМІ
Reuters: Посадовець Трампа допоміг отримати візу США польському міністру-втікачу
Reuters: Посадовець Трампа допоміг отримати візу США польському міністру-втікачу
Голова фінської розвідки заявив, що Європа може ніколи не позбутися залежності від іноземних технологій
Голова фінської розвідки заявив, що Європа може ніколи не позбутися залежності від іноземних технологій

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua