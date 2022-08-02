Візит Пелосі на Тайвань: у Східному Китаї завили сирени

Китайська провінція Фуцзянь знаходиться через протоку від Тайваню

Літак Ненсі Пелосі уже пішов на зниження і скоро має приземлитися

У Східному Китаї (провінція Фуцзянь) спрацювали сирени повітряної тривоги. Відповідне відео оприлюднено у мережі.

Зазначимо у ці хвилини літак, яким летить спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі уже знаходиться у повітряному просторі Тайваню.

Тим часом японські ЗМІ повідомляють про виліт восьми винищувачів та п'яти літаків-заправників ВПС США з баз на території Японії.

А Китай підтягнув до узбережжя зенітні системи (ну і багато іншої зброї і бронетехніки).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у бік Тайваню.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.