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Візит Пелосі на Тайвань: у Східному Китаї завили сирени

Надія Клочко
Сьогодні, 17:45 glavcom.ua
Візит Пелосі на Тайвань: у Східному Китаї завили сирени
Китайська провінція Фуцзянь знаходиться через протоку від Тайваню
фото з відкритих джерел

Літак Ненсі Пелосі уже пішов на зниження і скоро має приземлитися

У Східному Китаї (провінція Фуцзянь) спрацювали сирени повітряної тривоги. Відповідне відео оприлюднено у мережі.

Зазначимо у ці хвилини літак, яким летить спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі уже знаходиться у повітряному просторі Тайваню.

Тим часом японські ЗМІ повідомляють про виліт восьми винищувачів та п'яти літаків-заправників ВПС США з баз на території Японії.

А Китай підтягнув до узбережжя зенітні системи (ну і багато іншої зброї і бронетехніки).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у бік Тайваню

Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.

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Теги: Китай Тайвань США

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