Візит Пелосі на Тайвань: у Східному Китаї завили сирени
Літак Ненсі Пелосі уже пішов на зниження і скоро має приземлитися
У Східному Китаї (провінція Фуцзянь) спрацювали сирени повітряної тривоги. Відповідне відео оприлюднено у мережі.
Зазначимо у ці хвилини літак, яким летить спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі уже знаходиться у повітряному просторі Тайваню.
Тим часом японські ЗМІ повідомляють про виліт восьми винищувачів та п'яти літаків-заправників ВПС США з баз на території Японії.
А Китай підтягнув до узбережжя зенітні системи (ну і багато іншої зброї і бронетехніки).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у бік Тайваню.
Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.
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