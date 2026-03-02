Головна Світ Політика
Секретар Ради національної безпеки Ірану зробив заяву про переговори зі США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Секретар Ради національної безпеки Ірану зробив заяву про переговори зі США
Алі Ларіджані прокоментував інформацію The Wall Street Journal
фото: reuters

Алі Ларіджані: Ми не будемо вести переговори зі США

Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не планує переговорів зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Так Алі Ларіджані спростував інформацію The Wall Street Journal про нібито спробу Ірану відновити діалог із Вашингтоном.

«Ми не будемо вести переговори зі США», – йдеться у заяві.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. «Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп.

Теги: Іран США війна

