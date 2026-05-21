Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пєсков: Китай, дійсно, готовий докласти зусиль, щоб допомогти вийти на мирну траєкторію врегулювання

Китай готовий допомогти вийти на траєкторію мирного врегулювання війни в Україні. Ця тема порушувалася під час переговорів російського диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Тема України, дійсно, порушувалася. Китай, дійсно, готовий докласти зусиль, щоб допомогти вийти на мирну траєкторію врегулювання. Ми вдячні нашим китайським друзям за це», – сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи обговорювався під час переговорів китайський план врегулювання в Україні, про який говорили у 2023 році, і чи не висувала китайська сторона нових ініціатив, Пєсков сказав: «Цей план не обговорювався».

Як відомо, у середу, 20 травня 2026 року, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані.

До слова, російський диктатор Путін не зміг домовитися з Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту до Пекіна, що, за словами експерта Андрія Коваленка, свідчить про небажання КНР поспішати з новими масштабними енергетичними проєктами та збереження залежної позиції Москви.

Як повідомлялося, під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна китайський військовий оркестр виконав «Танець маленьких лебедів» Петра Чайковського. Це уривок з балету «Лебедине озеро», яке має подвійне значення для РФ.