Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США

Посол Ірану в Китаї Абдолреза Рахмані Фазлі ​​під час виступу на прес-конференції в посольстві Ірану 9 березня в Пекіні

Китай ніяк не коментував свою потенційну роль в можливій угоді між Іраном та США

Посол Тегерана в Пекіні заявив, що Китай може бути гарантом будь-якої потенційної угоди між Іраном та Сполученими Штатами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Будь-яка потенційна угода обов’язково повинна супроводжуватися гарантіями з боку великих держав і також обговорюватися в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй», – написав посол Абдолреза Рахман Фазлі ​​на X.

«Китай і Росія – дві великі та впливові держави, і враховуючи позицію, яку Китай займає щодо Ірану та інших країн регіону Перської затоки, Пекін може служити гарантом будь-якої угоди», – додав Фазлі. І Росія, і Китай зберігають постійні місця в Раді Безпеки ООН.

Це не перший випадок, коли офіційні особи називають Китай можливим гарантом мирної угоди. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар відвідав Китай напередодні переговорів між США та Іраном в Ісламабаді на початку квітня. У той час офіційні пакистанські джерела повідомили CNN, що Дар, ймовірно, обговорить можливість участі Китаю в ролі гаранта під час перебування в Пекіні.

У квітні Міністерство закордонних справ Китаю заявило CNN, що Китай «підтримує посередницькі зусилля Пакистану та інших країн» і готовий «підтримувати комунікацію та координацію з усіма сторонами, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру».

Раніше державний секретар Марко Рубіо закликав Китай передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває з поїздкою у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузькій протоці призведе до «глобальної ізоляції» Тегерана.

«Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати, а саме: те, що ви робите в протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати», – сказав Рубіо, звинувативши Іран у «намаганні тримати світову економіку в заручниках».

До слова, Тегеран зробив рішучий крок до встановлення повного суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового нафтового трафіку. 5 травня 2026 року було офіційно створено Адміністрацію протоки Перської затоки (PGSA), яка запровадила нову систему авторизації суден. Будь-яке судно, що ігноруватиме ці вимоги, ризикує стати ціллю для КВІР (Корпусу вартових ісламської революції).