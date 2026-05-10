Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
Посол Ірану в Китаї Абдолреза Рахмані Фазлі ​​під час виступу на прес-конференції в посольстві Ірану 9 березня в Пекіні
фото: China News

Китай ніяк не коментував свою потенційну роль в можливій угоді між Іраном та США

Посол Тегерана в Пекіні заявив, що Китай може бути гарантом будь-якої потенційної угоди між Іраном та Сполученими Штатами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Будь-яка потенційна угода обов’язково повинна супроводжуватися гарантіями з боку великих держав і також обговорюватися в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй», – написав посол Абдолреза Рахман Фазлі ​​на X.

«Китай і Росія – дві великі та впливові держави, і враховуючи позицію, яку Китай займає щодо Ірану та інших країн регіону Перської затоки, Пекін може служити гарантом будь-якої угоди», – додав Фазлі. І Росія, і Китай зберігають постійні місця в Раді Безпеки ООН.

Це не перший випадок, коли офіційні особи називають Китай можливим гарантом мирної угоди. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар відвідав Китай напередодні переговорів між США та Іраном в Ісламабаді на початку квітня. У той час офіційні пакистанські джерела повідомили CNN, що Дар, ймовірно, обговорить можливість участі Китаю в ролі гаранта під час перебування в Пекіні.

У квітні Міністерство закордонних справ Китаю заявило CNN, що Китай «підтримує посередницькі зусилля Пакистану та інших країн» і готовий «підтримувати комунікацію та координацію з усіма сторонами, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру».

Раніше державний секретар Марко Рубіо закликав Китай передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває з поїздкою у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузькій протоці призведе до «глобальної ізоляції» Тегерана. 

«Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що потрібно сказати, а саме: те, що ви робите в протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати», – сказав Рубіо, звинувативши Іран у «намаганні тримати світову економіку в заручниках».

До слова, Тегеран зробив рішучий крок до встановлення повного суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового нафтового трафіку. 5 травня 2026 року було офіційно створено Адміністрацію протоки Перської затоки (PGSA), яка запровадила нову систему авторизації суден. Будь-яке судно, що ігноруватиме ці вимоги, ризикує стати ціллю для КВІР (Корпусу вартових ісламської революції). 

Теги: Китай США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полтава попрощалася з Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
6 травня, 18:13
Ситуація на фронті 1 травня
Лінія фронту станом на 1 травня 2026. Зведення Генштабу
1 травня, 22:17
Сили оборони уразили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С»
Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів ворога на півдні та сході
27 квiтня, 16:25
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
14 квiтня, 15:23
Мама Лілії Подкопаєвої Людмила Петриченко пішла з життя
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
13 квiтня, 16:45
Ялтинський морський порт вже обнесли будівельним парканом
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
13 квiтня, 15:34
Глава Білого дому повідомляв, що американські кораблі активно поповнюються озброєнням і можуть бути використані для ударів
Трамп готує нові удари по Тегерану через провал перемовин – WSJ
13 квiтня, 09:04
Орбан звинувачував Україну у відправленні етнічних угорців «на бійню»
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
11 квiтня, 20:40
Переговори США та Ірану у Пакистані: що відомо
Переговори США та Ірану у Пакистані: що відомо
11 квiтня, 02:28

Політика

Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua