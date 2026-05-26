Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Тайбей підняв винищувачі після появи китайських літаків біля острова

Тайвань у понеділок направив кораблі та винищувачі для моніторингу другого за тиждень китайського «бойового патрулювання» поблизу острова. Пекін продовжує нарощувати військову присутність у регіоні на тлі загострення навколо Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що ввечері 25 травня було зафіксовано 21 китайський літак, серед яких винищувачі J-16 та безпілотники. За даними Тайбея, авіація діяла спільно з військовими кораблями Китаю в межах «спільного патрулювання для підтримки бойової готовності».

У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для спостереження за діями китайських сил.

Минулого тижня Китай уже проводив аналогічне патрулювання. Воно відбулося напередодні другої річниці перебування на посаді президента Тайваню Лая Чінте. Пекін вважає його «сепаратистом» та неодноразово відмовлявся від запропонованих ним переговорів.

Додаткове напруження виникло й у Південно-Китайському морі. За інформацією Тайваню, минулими вихідними корабель берегової охорони КНР зіткнувся із судном тайванської берегової охорони поблизу стратегічно важливих островів Пратас.

Генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву заявив у соцмережах, що Китай наразі розмістив близько 100 суден у районі так званого «першого ланцюга островів». Йдеться про територію, яка простягається від Японії через Тайвань до Філіппін.

Пекін традиційно вважає Тайвань частиною своєї території та майже щодня проводить військові обльоти поблизу острова. Тайбей натомість відкидає претензії КНР на суверенітет над демократично керованим островом.

Наразі Тайвань перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання нових дій Пекіна. Ситуація загострилася після того, як лідер КНР Сі Цзіньпін обговорив тайванське питання з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через суперечки довкола Тайваню, торговельних обмежень, технологічного протистояння та військової активності Пекіна в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Вашингтон активізував контакти з китайським керівництвом, намагаючись одночасно знизити ризик прямого конфлікту та зберегти економічну співпрацю.

Одним із ключових подразників для Пекіна залишається підтримка Тайваню з боку США, зокрема постачання озброєння та політичні контакти з тайванською владою. Паралельно між країнами тривають суперечки щодо китайських обмежень на рідкісноземельні метали, доступу американського бізнесу до ринку КНР та розвитку технологій штучного інтелекту.