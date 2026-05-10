Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу

Максим Бурич
Власних капіталів РФ не вистачає для покриття ризиків при складній логістиці
фото: СЗРУ

Після 2022 року російські страховики фактично відрізані від західного страхового ринку

Кремль офіційно визнав неспроможність самостійно забезпечувати фінансові ризики свого енергетичного експорту. Центробанк РФ рекомендував найбільшим страховикам перенести перестрахування поставок зрідженого природного газу (СПГ) на китайські структури. Це рішення фактично передає Пекіну контроль над логістикою та умовами постачання російського палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Після запровадження масштабних санкцій у 2022 році російські страхові компанії опинилися в ізоляції від світових ринків. Власних капіталів РФ не вистачає для покриття ризиків при складній логістиці та величезних обсягах СПГ. Звернення до китайських перестраховиків – це не стратегічний крок, а вимушена міра. КНР отримує потужний важіль впливу: контроль над страхуванням дозволяє Пекіну диктувати умови самої можливості поставок.

Згідно з даними Головного митного управління КНР, динаміка поглинання російського ресурсу вражає. У 2025 році імпорт російського СПГ до Китаю зріс на 18,3%. За І квартал 2026 року поставки досягли 1,4 млн тонн (ріст на 6,72%). Наразі Китай став безальтернативним напрямком для російського газу, що позбавляє Москву будь-якого простору для маневру в цінових перемовинах.

Китайські компанії закладають у вартість страхових премій усі санкційні та політичні ризики. Це означає, що реальний прибуток РФ від продажу газу постійно скорочується через бюрократію та розкриття інформації, зокрема Пекін вимагає повної прозорості операцій. Також Китай не має зобов’язань тримати умови незмінними та може підвищити ціни на страхування в обмін на нові дисконти на сам газ.

Нагадаємо, у Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня, а росіяни дедалі частіше скаржаться на повільну роботу соцмереж і проблеми з доступом до інформації.

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в інтерв’ю «24 Каналу» заявив, що Кремль прагне встановити тотальний контроль над інформаційним простором, пише «Главком».

«Я думаю, що цієї моделі режим Путіна і прагне, тобто встановлення тотального контролю», – сказав Юсов.

За його словами, окрім контролю, російська влада намагається створити власну інформаційну реальність.

