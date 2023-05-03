Кримський міст і гуманітарна криза

З 2014 року в Крим переселили більше 300 тисяч осіб з РФ

Минулого року я одним з перших сказав, що кримському мосту прийде кінець. Ми навіть марку відповідну намалювали.

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Зараз ми наближаємося до ситуації, коли кінець мосту є частиною нашої контрнаступальної операції. Знищити міст настільки ж важливо, як і прорвати оборону противника. І це однозначно буде зроблено.

Але тут виникає ще один цікавий ефект. Якщо ЗСУ переріжуть сухопутний коридор і знищать міст – як евакуюватись населенню? Справа в тому, що з 2014 року в Крим переселили більше 300 тисяч осіб з РФ. Це переважно військові з сім’ями. І, звісно, вони захочуть максимально вивезти звідти близьких. Оскільки це буде не можливо через міст і сухопутний шлях, залишиться водний. Тому є велика ймовірність, що ми станемо свідками масштабної гуманітарної кризи викликаної бажанням сотень тисяч евакуюватись. На цьому тлі ще треба буде тримати оборону, з обмеженими запасами МТЗ та снарядів.

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Як то кажуть, karma is bitch, і ми ще будемо спостерігати куди гірші кадри евакуації, чим це було в перші дні війни в наших містах. На місці рашистів я б почав виїжджати з Криму вже, поки не пізно.

Ви нам ще за Маріуполь відповісте, покидьки!