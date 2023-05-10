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Подаруй книгу на фронт: у Києві презентували проєкт для підтримки військових

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Подаруй книгу на фронт: у Києві презентували проєкт для підтримки військових
У межах проєкту «Книга на фронт» кожен може передати літературу українським захисникам
фото з відкритих джерел

Придбати книги для захисників можна у книгарнях «Клуб сімейного дозвілля», «КМ-Букс» та «Моя книжкова полиця»

У Києві презентували проєкт «Книги на фронт», який передбачає збір та передачу книг для українських захисників. Презентація проєкту відбулася в столичному медіацентрі «Україна». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Книги на фронт» – спільна ініціатива Міністерства культури та інформаційної політики, ГО «Культурний десант» та кількох мереж книгарень. Мета, як стверджують організатори, – підтримка українських захисників, надання їм можливості розслабитися та абстрагуватися після напруженого бойового дня, а також розвиток культури читання серед військових.

«Ми від початку війни започаткували проєкт щодо постачання книг як наших переселенцям, так і нашим дітям. Понад мільйон книжок було передано. Але ми в один момент зрозуміли, що книжка на фронт є також надзвичайно актуальною потребою», – сказав під час презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що до проєкту вже долучилися такі українські мережі книгарень: «Клуб сімейного дозвілля», «КМ-Букс» та «Моя книжкова полиця». За його словами, у цих книгарнях можна буде придбати книжки, а також там будуть окремі полички, куди можна буде їх потім покласти для передачі українським військовим. Крім того, у книгу можна вкласти листівку з побажаннями для військових або додати свої контакти для подальшого листування.

Очільник громадської організації «Культурний десант» та музикант Коля Сєрга зазначив, що українські захисники хочуть читати абсолютно різну літературу, адже нині боронять Україну дуже різні люди з дуже різними інтересами.

«Коли ми запускали проєкт, то спочатку хотіли взяти команду психологів, щоб вони надали свої рекомендації, які книжки краще читати. І нам дуже крутий психолог сказала, що тут не потрібні ніякі списки, і хай те, що люди відчувають, те і відправляють», – сказав Коля Сєрга.

Директорка видавництва «Моя книжкова полиця» Ірина Михайленко також висловила сподівання, що проєкт «Книги на фронт» сприятиме поліпшенню емоційного стану українських захисників: «У нас у книгарнях також можна буде підписати для військових листівку, яку ми додамо до кожної книги. Також у нас буде спеціальне пакування: кожна книга буде загорнута в крафтовий папір, що додасть особливих емоцій при розпаковці подарунка».

Щоб долучитися до акції, необхідно придбати будь-яку книгу в тих книгарнях, які стали партнерами проєкту, та залишити її на спеціальній поличці. Також в книгу можна вкласти листівку з побажаннями для військових. Крім того, можна додати свої контакти для подальшого листування.

Логістичний партнер проєкту – «Нова пошта».

Раніше повідомлялося, що у Києві презентували благодійний артбук із художніми портретами військових (фото). Новий благодійний проєкт збирає гроші на медичне обладнання для військового шпиталю. Героями артбуку стали відомі захисники, рок-зірки нашого буремного часу, зокрема Герой України, льотчик Вадим Ворошилов «Karaya», Давід Касаткін «Хімік», Юлія Паєвська «Тайра» та інші.

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Теги: військові Олександр Ткаченко книги фронт

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