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Нова сторінка відносин? Сі Цзіньпін відповів чи готовий до співпраці з Україною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нова сторінка відносин? Сі Цзіньпін відповів чи готовий до співпраці з Україною
Китай прокоментував свою готовність до співпраці із Україною
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін заявив про бажання китайської сторони розвивати відносини з Україною

Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Києвом. Про це пише сайт Центрального телебачення Китаю.

За його словами, бажання китайської сторони розвивати відносини з Україною «послідовно та зрозуміло». «Незалежно від того, як змінюватиметься міжнародна обстановка, Китай готовий разом з Україною працювати над просуванням взаємовигідного двостороннього співробітництва», – заявив Сі Цзіньпін.

Раніше стало відомо, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном.Про це глава України написав у Twitter.

«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Вважаю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», – йдеться в повідомленні.

Пізніше Зеленський анонсував призначення нового посла Києва у Пекіні, а Сі Цзіньпін заявив про швидке прибуття свого представника з візитом в Україну та інші країни для проведення поглиблених консультацій для мирного врегулювання.  Видання Bloomberg підтвердило, що китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей. 

У Білому домі позитивно відреагували на переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном. Але координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі висловив сумнів, що це призведе до просування в напрямку миру.

Натомість, у російські дипломати не зраділи перемовинам Києва та Пекіна. «Вважаємо, що проблема полягає не в нестачі хороших планів. Поки що «київський режим» демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання української кризи, а евентуальна згода на переговори обумовлює ультиматумами із заздалегідь нереалістичними вимогами», – йдеться у повідомленні на сайті МЗС Росії.

Росіяни вчергове звинуватили владу України у нібито неодноразовій демонстрації «можливостей щодо замотування мирних ініціатив», вони також вважають, що Зеленський законодавчо заборонив проведення будь-яких переговорів із Путіним.

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Теги: телебачення Китай переговори Сі Цзіньпін

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