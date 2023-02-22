Китайський дипломат натякнув на нові домовленості Москви та Пекіна

Глава дипломатії КНР Ван Ї очікує на «вихід на нові домовленості» з Росією після зустрічі з МЗС Росії Сергієм Лавровим

Член Політбюро ЦК Компартії КНР Ван Ї сьогодні провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і заявив, що докладатиме зусиль для поглиблення відносин з Росією.

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«Як не змінюється міжнародна ситуація, Китай залишається прихильним до збереження позитивних тенденцій розвитку відносин [з Росією]», – зазначив член Політбюро ЦК Компартії КНР.

Ван Ї додав, що очікує на «вихід на нові домовленості» з Росією після зустрічі з Лавровим. Втім, дипломат наполягав на тому, що Пекін поглиблюватиме відносини не лише з Москвою, а й усіма іншими країнами світу.

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«Я готовий разом з вами, мій дорогий друже, проводити обмін думками з питань, що становлять взаємний інтерес, і чекаю вже на вихід на нові домовленості», – розповів дипломат.

«Ми завжди віддані багатополярності, твердо виступаємо проти односторонніх дій та гегемонії, завжди твердо вишукуємо шлях розвитку своїх країн відповідно до національних особливостей, а також для захисту суверенітету та безпеки свого розвитку. Також ми постійно розкриваємо потенціал для багатопланової співпраці Китаю та Росії», – резюмував він.

Нагадаємо, Ван Ї прибув до Москви у вівторок 21 лютого і вже зустрівся з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Під час бесіди Патрушев зазначив, що курс на розвиток стратегічного партнерства з Китаєм входить до списку безперечних пріоритетів зовнішньої політики Росії.

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Ван Ї підкреслив, що «сьогодні Росія і Китай мають чудові можливості для продовження щільної стратегічної взаємодії та контактів на захист спільних інтересів».

До візиту у Росію Ван Ї уже відвідав Францію, Італію, Німеччину, Угорщину, а також взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Зазначимо, головний дипломат Китаю Ван Ї розповів міністру Дмитру Кулебі деталі мирного плану, який Китай обіцяє представити мирну ініціативу для припинення війни в Україні. Про це Кулеба заявив спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін здійснить візит до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє газета The Wall Street Jornal.