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Лідер КНР їде до Москви: деталі від The Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лідер КНР їде до Москви: деталі від The Wall Street Journal
Лідери Китаю та Росії запланували зустрітись у Москві
www.wsj.com

Сі Цзіньпін може зустрітися із Володимиром Путіним уже весною цього року. Втім, точна дата поки що не відома

Голова КНР Сі Цзіньпін здійснить візит до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє газета The Wall Street Jornal.

Джерело видання уточнює, що Пекін має намір відігравати «активнішу роль» у припиненні війни в Україні. Зазначається, що приїзд китайського лідера до Росії «дасть імпульс до початку багатосторонніх мирних переговорів», а сам Сі Цзіньпін застереже Путіна від використання ядерної зброї.

Втім, західні столиці висловили скептицизм щодо дипломатичної ініціативи Китаю, загальні обриси якої вперше були озвучені минулого тижня головним дипломатом країни Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами співрозмовників The Wall Street Jornal, підготовка до візиту перебуває на ранній стадії, і його терміни ще не визначені. За їхніми словами, Сі може відвідати РФ у квітні або на початку травня, коли Росія святкуватиме перемогу у Другій світовій війні над Німеччиною - подію, яку минулого року Кремль використав для того, щоб прирівняти обраних лідерів України до нацистів.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев сьогодні зустрівся в Москві з головним дипломатом Китаю Ван Ї

Раніше стало відомо, влада Китаю, врешті, сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер». Про це йдеться в опублікованій Китаєм новій концепції міжнародних відносин.

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Теги: росія Китай Сі Цзіньпін

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