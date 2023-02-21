Лідер КНР їде до Москви: деталі від The Wall Street Journal

Сі Цзіньпін може зустрітися із Володимиром Путіним уже весною цього року. Втім, точна дата поки що не відома

Голова КНР Сі Цзіньпін здійснить візит до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє газета The Wall Street Jornal.

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Джерело видання уточнює, що Пекін має намір відігравати «активнішу роль» у припиненні війни в Україні. Зазначається, що приїзд китайського лідера до Росії «дасть імпульс до початку багатосторонніх мирних переговорів», а сам Сі Цзіньпін застереже Путіна від використання ядерної зброї.

Втім, західні столиці висловили скептицизм щодо дипломатичної ініціативи Китаю, загальні обриси якої вперше були озвучені минулого тижня головним дипломатом країни Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки.

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За словами співрозмовників The Wall Street Jornal, підготовка до візиту перебуває на ранній стадії, і його терміни ще не визначені. За їхніми словами, Сі може відвідати РФ у квітні або на початку травня, коли Росія святкуватиме перемогу у Другій світовій війні над Німеччиною - подію, яку минулого року Кремль використав для того, щоб прирівняти обраних лідерів України до нацистів.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев сьогодні зустрівся в Москві з головним дипломатом Китаю Ван Ї

Раніше стало відомо, влада Китаю, врешті, сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер». Про це йдеться в опублікованій Китаєм новій концепції міжнародних відносин.