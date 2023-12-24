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Тайвань виділив $1 млн для українських біженців у Польщі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тайвань виділив $1 млн для українських біженців у Польщі
фото з відкритих джерел

Кошти будуть направлені на поліпшення умов проживання біженців у Польщі

Тайвань у співпраці з «Альянсом польських метрополій» створив фонд допомоги українським біженцям у Польщі та передав до нього 1 мільйон доларів США. Про це повідомило тайванське МЗС.

Кошти будуть направлені на поліпшення умов проживання біженців у Польщі, покращення освіти для українських дітей та молоді, а також підготовку до майбутнього повернення біженців до України після війни.

Для отримання субсидій бажаючі польські міста мають надати Асоціації заявки з конкретними проєктами для українських біженців, які в подальшому розглядатимуться й затверджуватимуться відбірковою комісією.

На церемонії підписання представниця Тайваню зазначила, що створення фонду допомоги є демонстрацією твердої прихильності й турботи Тайваню про Україну.

За даними тайванського МЗС, від лютого минулого року острів передав на допомогу Україні понад 40 мільйонів доларів та близько 600 тонн гуманітарних вантажів.

Раніше повідомлялося, більшість громадян України у Польщі залишаться там на Різдво. Для багатьох дорога додому неможлива чи ускладнена через війну. Скільки українців поїдуть додому на святкові дні.

Нагадаємо, потік українських біженців до Польщі зростає. Одна із причин – працевлаштування до свят. Протягом останнього часу почала зростати кількість українців, які виїжджають до Польщі у пошуку тимчасового захисту. Із березня до вересня число українських біженців у цій країні знижувалося. 

За даними Євростату, на кінець жовтня 2023 року кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі перевищила 957 тис. осіб. Це свідчить про зміну нинішньої тенденції до зниження числа біженців, вважають експерти EWL.

Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року. Порівняно із вереснем, у жовтні кількість українців у Польщі збільшилася приблизно на 2 тис. осіб. У березні 2023 року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тис. осіб.

Теги: біженці Тайвань Польща

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