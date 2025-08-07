Сирський спрогнозував, чи перекидатиме Росія північнокорейські війська на інші напрямки

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії у серпні цього року

За словами головкома, солдати КНДР перебувають у в резерві та готуються до виконання завдання

Наразі українське військове командування не має даних про те, чи перекине Російська Федерація солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтервʼю ТСН.

За словами Сирського, військовослужбовці КНДР перебувають у в резерві та готуються до виконання завдання. Втім, поки що перебувають виключно на території Курської області. «Можливо, розглядається (перекидання військ КНДР з Курщини – «Главком»), але у нас поки що немає відомості про те, що вони це роблять практично», – каже він.

Нагадаємо, Росія передає Північній Кореї сучасне озброєння та сприяє у виробництві боєприпасів і ударних дронів. Зокрема, Росія передає Північній Кореї сучасні танки, артилерійські системи, безпілотники, засоби протиповітряної оборони, а також ракетне озброєння – зенітні ракети та балістичні ракети для підводних човнів. Крім того, відбувається передача бойових літаків МіГ-29, Су-27 і гелікоптерів Мі-8.

У сфері науки й технологій Росія відкриває Північній Кореї доступ до мікроелектроніки, ракетних розробок, обладнання для переробки вугілля на газ та газових турбін. Також є дані, що Москва надала допомогу Пхеньяну у будівництві нових заводів з виробництва снарядів, БпЛА різних видів, а також допомагає у стажуванні північнокорейських робітників на заводі зі складання «шахедів» на території спеціальної економічної зони «Алабуга» (Республіка Татарстан).

До слова, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. В обмін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.