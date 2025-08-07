Головна Країна Події в Україні
Сирський спрогнозував, чи перекидатиме Росія північнокорейські війська на інші напрямки

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сирський спрогнозував, чи перекидатиме Росія північнокорейські війська на інші напрямки
Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії у серпні цього року
За словами головкома, солдати КНДР перебувають у в резерві та готуються до виконання завдання

Наразі українське військове командування не має даних про те, чи перекине Російська Федерація солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтервʼю ТСН.

За словами Сирського, військовослужбовці КНДР перебувають у в резерві та готуються до виконання завдання. Втім, поки що перебувають виключно на території Курської області. «Можливо, розглядається (перекидання військ КНДР з Курщини – «Главком»), але у нас поки що немає відомості про те, що вони це роблять практично», – каже він.

Нагадаємо, Росія передає Північній Кореї сучасне озброєння та сприяє у виробництві боєприпасів і ударних дронів. Зокрема, Росія передає Північній Кореї сучасні танки, артилерійські системи, безпілотники, засоби протиповітряної оборони, а також ракетне озброєння – зенітні ракети та балістичні ракети для підводних човнів. Крім того, відбувається передача бойових літаків МіГ-29, Су-27 і гелікоптерів Мі-8.

У сфері науки й технологій Росія відкриває Північній Кореї доступ до мікроелектроніки, ракетних розробок, обладнання для переробки вугілля на газ та газових турбін. Також є дані, що Москва надала допомогу Пхеньяну у будівництві нових заводів з виробництва снарядів, БпЛА різних видів, а також допомагає у стажуванні північнокорейських робітників на заводі зі складання «шахедів» на території спеціальної економічної зони «Алабуга» (Республіка Татарстан).

До слова, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. В обмін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.

Теги: Північна Корея Олександр Сирський

